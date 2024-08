Di Euronews

Gli azzurri hanno sconfitto i danesi nell'inseguimento a squadre aggiudicandosi il bronzo. Sconfitta invece alla semifinale contro la Francia nel volley maschile. Andy Diaz vola invece in finale nel salto triplo. In finale anche la pugile taiwanese Lin Yu Tin, dopo le polemiche per il gender test

PUBBLICITÀ

L'Italia ha conquistato una nuova medaglia alle Olimpiadi di Parigi, con la vittoria al terzo posto nell’inseguimento a squadre maschile del ciclismo su pista grazie a Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Milan e Jonathan Milan.

Mentre nella pallanuoto gli azzurri hanno perso ai quarti di finale per 10-12 contro l'Ungheria, nel volley maschile la sconfitta 3-0 con la Francia frena il sogno dell'oro a due passi dalla finale. L'Italia accede comunque alla competizione per il terzo posto del podio e sfiderà venerdì gli Stati Uniti per il bronzo.

Atletica: Diaz vola in finale nel salto triplo

Per l'atletica, Andy Diaz si classifica invece in finale nel salto triplo. Non ce la fanno invece nei 200 metri Filippo Tortu, che chiude al quarto posto con 20"54 e Fausto Desalu (20"37), che si fermano alla semifinale.

Anche Lorenzo Simonelli resta fuori dalla finale dei 110 ostacoli chiudendo al quinto posto e quindi azzerando le probabilità che venga ripescato. Il giamaicano Roje Storna ha invece vinto l'oro nel lancio del disco con la misura di 70.00 metri.

Il nuovo campione olimpico nei 400 metri è invece lo statunitense Quincy Hall, con 43"40, davanti al britannico Matthew Hudson-Smith (43"44). Il bronzo se lo aggiudica l'atleta dello Zimbabwe Muzala Samukonga (43"74).

L'australiana Nina Kennedy si aggiudica la medaglia d'oro nel salto con l'asta (4,90). L'argento va invece alla statunitense Katie Moon (4,85), il bronzo alla canadese Alysha Newman (4,85). Le azzure Elisa Molinarolo (4,70) e Roberta Bruni (4,40) chiudono ripsettivamente sesta e 14esima.

Il 21enne australiano Keegan Palmer si conferma invece campione olimpico dopo l'oro di Tokyo, aggiudicandosi l'oro a Parigi nello skateboarding, specialità park. L'Argento è andati allo statunitense Tom Schaar (92.23) e il bronzo al brasiliano Augusto Akio (91.85).

Amara poi la rinuncia alla sfida per il bronzo di Vito dell'Aquila, infortunatosi al tendine dell'adduttore della coscia sinistra, nella semifinale di taekwondo 58 kg.

Boxe: oro ad Alvarez e Khyzhniak

Due titoli olimpici della boxe maschile sono stati assegnati nella serata di giovedì. Al cubano Erislandy Alvarez Borges va l'oro fra i 63 kg mentre per gli 80 kg è l'ucraino Oleksandr Khyzhniak ad aggiudicarsi il primo posto. L'argento va invece al kazako Nurbek Oralbay.

Vanno invece in finale, per contendersi il titolo nei 57 kg per la boxe femminile, la polacca Julia Szemereta e la taiwanese Lin Yu Ting. Quest'ultima insieme alla pugile Imane Khelif era stata vittima di polemiche per il gender test della Federazione internazionale (Iba) non superato. L'Iba non è più riconosciuta dal comitato olimpico internazionale.

Tuffi, tre metri donne: Bertocchi e Pellacani in semifinale

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani volano in semifinale, prevista venerdì dopo le eliminatorie che le hanno viste classificarsi rispettivamente al 14esimo e al settimo posto.