Di Luca Palamara

Il primo giorno di scuola, un giorno importante per circa 7 milioni di studentesse e studenti, ma significativo anche per le famiglie che devono affrontare costi sempre crescenti per corredo scolastico e libri di testo

In questi giorni in Italia circa 7 milioni di studenti, dalle scuole elementari ai licei, cominciano il nuovo anno scolastico.

Il primo giorno non c’è molto da mettere nello zaino, ma i genitori hanno già sostenuto spese considerevoli per cartelle, penne, astucci, album da disegno e tutto quello che serve per l’inizio della scuola.

Le spese per la scuola aumentano costantemente e quest’anno, secondo Federconsumatori, le famiglie italiane hanno speso circa il 7 per cento in più per il corredo scolastico rispetto al 2023.

Spesa iniziale per la scuola di circa 300 euro

Maria Rosaria Di Natale e Giovanni Nicois sono i genitori di Gaetano, 11 anni iscritto alla prima media, e Giulia, 6 anni e mezzo che quest’anno frequenta la seconda elementare. Il loro reddito mensile è di circa 3.500 euro e possono essere considerati una famiglia media. Hanno già dovuto affrontare una spesa iniziale per i loro due figli di circa 600 euro, ma questo è solo l’inizio, racconta la madre Maria Rosaria Di Natale.

“Le spese che sosteniamo durante l’anno sono le classiche spese di cancelleria, perché il materiale che abbiamo acquistato a settembre chiaramente non basta. Dopo qualche settimana dall'inizio della scuola ci arriveranno almeno 2 elenchi, quindi un elenco per ogni bambino dove ci sarà tanto materiale da dover acquistare.”

Oltre alle spese ordinarie, c’è da mettere in conto, durante tutto l’anno altre uscite, come per esempio, i pasti alla mensa scolastica, le attività sportive, i corsi di lingua che si svolgono a scuola, ma sono a pagamento perché gli insegnanti sono madre-lingua. Tutte queste altre spese incidono sul budget e così si cerca di risparmiare su altre voci, come i trasporti, spiega ancora la signora Di Natale.

"Noi tante volte andiamo a prendere non solo un bambino a scuola, ma ne prendiamo quattro o cinque. In questa maniera possiamo aiutarci. Di solito i nostri parenti ci aiutano per accompagnarli a scuola, ma per le uscite molto spesso ci aiutiamo tra noi genitori”

Per bambini e ragazzi il primo giorno di scuola è sicuramente qualcosa di eccitante, ma per i genitori significa non solo l’inizio delle routine quotidiana, fatta di scuola e lavoro, compiti e accompagnamenti in macchina, ma anche una spesa notevole che incide molto sull'economia familiare.

Gli aiuti finanziari per le famiglie

Patrizia Porzio, invece, è una madre single che deve provvedere da sola a tutte le esigenze di sua figlia Giulia, che inizia la prima media. Ha già speso quasi 700 euro, ma poiché il suo reddito non è alto e ha un lavoro a tempo determinato, rientra nella categoria delle persone che hanno diritto ad un aiuto finanziario per comprare i libri di testo. Ha anticipato 300 euro per i 20 libri necessari quest’anno, ma presto le verrà rimborsata quasi l’intera cifra. Ma quello economico non è il solo aspetto che la preoccupa, come racconta lei stessa.

“C’è ansia, c’è preoccupazione, anche perché la gestione è solo mia. Quindi, vai avanti e indietro, portala qua, portala là, cercherò di farla essere autonoma, però le spese ci sono, perché tra palestra, scuola, ci saranno le gite. È pesante, però si affronta.”

I prezzi dei libri sono aumentati del 18 per cento rispetto all'anno precedente e comprare libri usati oppure online è spesso l’unico modo per molte famiglie in Italia di affrontare una spesa necessaria per formare bambini e ragazzi.