Olimpiadi di Parigi: bronzo per Furlani nel salto in lungo

Di Euronews Agenzie: AP

Quella del 19enne Furlani è la prima medaglia per l'italia nell'atletica leggera ai Giochi di Parigi 2024

Mattia Furlani ha regalato all'Italia la prima medaglia olimpiaca nell'atletica leggera ai Giochi di Parigi 2024. Dopo i trionfi di Tokyo, infatti, gli azzurri quest'anno non erano finora riusciti ad ottenere neppure un terzo posto. Proprio di bronzo la medaglia ottenuta dal 19enne, nel salto in lungo, con 8,34 metri: "Ci ho voluto credere fino alla fine, è incredibile", ha commentato l'atleta milanese.

L'atleta statunitense Cole Hocker ha compiuto l'impresa più grande sulle piste martedì, superando i favoriti Jakob Ingebrigsten e Josh Kerr sul traguardo dei 1.500 metri. Hocker ha vinto la gara con il record olimpico di 3 minuti e 27,65 secondi, passando dalla quinta alla prima posizione negli ultimi 300 metri e migliorando il suo record personale di oltre 3 secondi. Ha preceduto Kerr di 14 secondi, mentre Ingebrigsten, che ha imposto il ritmo nei primi 1.200 metri, ha chiuso al quarto posto dietro all'americano Yared Nuguse.

Anche Gabby Thomas si è aggiudicata la vittoria nei 200 metri femminili, chiudendo in 21,83 secondi e aggiungendo un oro al bronzo conquistato a Tokyo tre anni fa. La 27enne laureata ad Harvard, che ha conseguito un master in salute pubblica, ha preso definitivamente il comando alla curva e non è mai stata messa in discussione nel tratto finale.

Il greco Miltiadis Tentoglou AP/Matthias Schrader

Trionfo anche per la Grecia, con Miltiadis Tentoglou che ha vinto nel salto in lungo maschile, precedendo appunto Furlani, e conquistando la prima medaglia d'oro per la nazione europea a Parigi 2024. Tentoglou è diventato il secondo, dopo Carl Lewis, a vincere due titoli olimpici consecutivi nel salto in lungo. La gioia della delegazione greca è stata però parzialmente macchiata dalla notizia di un atleta sospeso per un test antidoping positivo (il nome non è stato reso pubblico).

Infine, sempre nell'atletica, Rana Reider, allenatore dei campioni olimpici Andre De Grasse e Marcell Jacobs, è stato allontanato dalle Olimpiadi con l'accusa di abusi sessuali.

Il trio olandese difende il titolo olimpico di team-sprint

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland dei Paesi Bassi hanno difeso la loro medaglia d'oro olimpica nello sprint a squadre in grande stile martedì sera, battendo facilmente il trio britannico composto da Ed Lowe, Hamish Turnbull e Jack Carlin e migliorando il loro stesso record del mondo stabilito in precedenza.

Gli olandesi avevano già un grande vantaggio nella gara di tre giri quando van den Berg è scattato in testa, e Lavreysen si è limitato a incrementare ulteriormente il vantaggio, fissando il cronometro sul tempo di 40,949 secondi.

Gli olandesi Roy van den Berg, Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland AP/Ricardo Mazalan

Il lottatore cubano si ritira conquistando lo storico quinto oro

Mijain Lopez, 41enne cubano, ha sconfitto il cileno Yasmani Acosta Fernandez per 6-0 nella finale dei 130 chilogrammi di lotta greco-romana, vincendo la sua quinta medaglia d'oro consecutiva nella disciplina. Diventa così il primo olimpionico di sempre a vincere l'oro in un evento per cinque volte consecutive.

Dopo l'incontro, ha posto le sue scarpe al centro della pedana, confermando il suo ritiro dalle gare agonistiche, dopo una carriera assolutamente straordinaria.

La finale di calcio femminile sarà Brasile-Stati Uniti

Dopo aver battuto la Spagna campione del mondo per 4-2, il Brasile incontrerà gli Stati Uniti nella finale del torneo di calcio femminile. Gabi Portilho, Adriana e Kerolin protagoniste allo Stade de Marseille dopo che un autogol di Irene Paredes aveva portato la nazionale iberica in vantaggio.

La vittoria significa che la stella del Brasile, Marta, dovrebbe avere la possibilità di concludere la sua sfavillante carriera internazionale gareggiando per l'oro, dopo essere aver saltato i quarti di finale e le semifinali.

La brasiliana Priscila AP/Julio Cortez

Francia, Germania, Serbia, Stati Uniti in semifinale nel basket maschile

La Francia ha avuto un paio di giorni difficili dopo la sconfitta nella fase a gironi della pallacanestro contro la Germania. Ma li ha trasformati in una delle prestazioni più belle del torneo olimpico. Guerschon Yabusele ha messo a segno 22 punti dopo essere stato inserito nella formazione titolare; Victor Wembanyama ha avuto 12 rimbalzi e la Francia ha battuto così il Canada 82-73 ottenendo la semifinale. Le gare sono previste a partire da oggi, mercoledì 7 agosto, con la Francia affronta la Germania alle 17.30 e la Serbia gli Stati Uniti alle 21.