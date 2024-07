L'Alto rappresentante Ue Borrell: "I risultati delle elezioni in Venezuela non sono stati verificati e non possono essere considerati rappresentativi della volontà del popolo venezuelano fino a quando non saranno pubblicati e verificati tutti i registri ufficiali dei seggi elettorali"

A poche ore dalla chiusura dei seggi in Venezuela, il Consiglio nazionale elettorale del Venezuela ha dichiarato vincitore Nicolás Maduro con il 51,2 per cento dei voti, seguito da Edmundo González, il candidato dell'opposizione, al 44,2 per cento.

González e la sua coalizione politica, la Piattaforma Unitaria, hanno però contestato i risultati sostenendo che i numeri diffusi non corrispondono ai sondaggi di opinione e alle stime. L'opposizione sostiene di aver ottenuto il 73 per cento delle preferenze con 3,5 milioni di voti in più di González rispetto a Maduro. Dopo i risultati del voto sono scoppiate proteste in tutto il Paese sfociate nella violenza per gli scontri tra i manifestanti e la polizia.

Risultati elezioni in Venezuela, il veto dell'Ungheria sulla dichiarazione dell'Ue contro le irregolarità

Nella serata di lunedì è stato l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell a dichiarare che "l'Ue invita il Consiglio elettorale venezuelano a esercitare la massima trasparenza nel processo di tabulazione dei risultati, compresa la concessione dell'accesso immediato ai registri di voto di ciascun seggio elettorale e la pubblicazione di risultati elettorali disaggregati". L'Ue ha inoltre invitato le autorità venezuelane a garantire un'indagine completa e tempestiva di eventuali reclami e lamentele post-elettorali. Nel Paese nessuna delle principali raccomandazioni della Missione di osservazione elettorale dell'Ue del 2021 è stata attuata per le elezioni.

"Rapporti credibili di osservatori nazionali e internazionali indicano che le elezioni sono state inficiate da numerosi difetti e irregolarità", ha aggiunto Borrell.

Secondo fonti Ue Bruxelles "si era impegnata" a far sì che la dichiarazione fosse dei 27 Paesi membri ma "l'Ungheria ha messo il veto".

Risultati elezioni in Venezuela, Ue: prematuro parlare di sanzioni in questo momento

"Continueremo a sostenere la ricerca di una via d'uscita dalla crisi politica in Venezuela. Parlare di sanzioni in questo momento è prematuro. Le discussioni tra gli Stati membri continuano", ha ha dichiarato martedì il portavoce dell'Ue per la politica estera Peter Stano. L'Ue - ha evidenziato Stano nel briefing quotidiano con la stampa - è coinvolta in "interazioni con partner a livello nazionale, regionale e internazionale per analizzare l'intero processo e decidere i potenziali passi successivi". Il portavoce ha poi sottolineato