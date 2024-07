Di Euronews

L'anticiclone africano non dà tregua all'Europa con l'ondata di calore di fine luglio su gran parte del Continente. Dalla Spagna al Portogallo fino all'Italia e alla Romania, le temperature hanno raggiunto i 40 gradi, mentre Grecia, Albania, Macedonia del Nord e Croazia fanno i conti con gli incendi boschivi.

In Italia temperature fino a 39-40 gradi

Non si ferma l'ondata di caldo neanche in Italia dove da settimane si registrano temperature fino a 40 gradi nelle regioni centrali e meridionali. Oltre al caldo intenso di giorno preoccupa anche con l’afa con le temperature notturne che non scenderanno sotto i 20 gradi in molte città.

Nei primi giorni di agosto l'ondata di calore potrebbe subire un temporaneo indebolimento, almeno sull'Italia settentrionale dove sono attesi temporali.

Scarsa qualità dell'aria in Portogallo

Lunedì la direzione generale della Salute portoghese ha messo in guardia la popolazione per l'arrivo di una massa d'aria proveniente dai deserti del Nord Africa martedì. La massa d'aria trasporta polveri inalabili e respirabili dannose alla salute, massima cautela per la popolazione più a rischio in particolar modo anziani e bambini.

Le autorità sanitarie del Portogallo hanno invitato i cittadini delle regioni del Nord, Centro, Lisbona e Valle del Tago, Alentejo e Algarve, a tenere le finestre chiuse, evitare di stare per troppo tempo all'aria aperta, limitare l'attività fisica all'aperto, l'esposizione a fattori di rischio come il fumo di tabacco e il contatto con prodotti irritanti.

In Spagna 42 gradi nelle province di Granada e Jaén

Nove comuni spagnoli sono in allerta arancione per le alte temperature: secondo l'Agenzia meteorologica del Paese la regione più calda dovrebbe essere l'Andalusia, dove il termometro dovrebbe salire a 42 gradi nelle province di Granada e Jaén.