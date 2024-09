Ecuador, Indonesia, Uganda: dove fare un viaggio all'equatore

Come un filo d'oro che gira intorno alla Terra, l'equatore spruzza un po' di magia turistica in 11 Paesi. Ecco dove andare in vacanza

PUBBLICITÀ

Prima di visitare l'Ecuador, l'omonimo equatore non era il momento più atteso della mia lista di viaggi da fare. C'erano tartarughe giganti da incontrare, foreste nuvolose da scalare e mercati indigeni da esplorare.

Ma la Meridiana di Quitsato, 50 chilometri a nord di Quito, è stata una sorpresa. Un evento che mi ha reso un sostenitore del turismo dell'equatore.

Il cerchio di latitudine della Terra attraversa 11 Paesi: Indonesia (che ha il taglio più lungo), Ecuador, Colombia, Brasile, Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Kenya e Somalia.

Con il suo tocco di Mida, spruzza un po' di polvere di stelle turistiche ovunque vada, lanciando monumenti, musei e, naturalmente, molti selfie. Ho imparato che l'equatore può cambiare la tua prospettiva, se glielo permetti: è proprio questo il senso del viaggio.

Cosa c'è da vedere all'equatore dell'Ecuador?

L'accesso alla Meridiana di Quitsato avviene attraverso un modesto museo solare, gestito dall'organizzazione no-profit Quitsato, al costo di 4,50 euro per adulto.

Le guide offrono un discorso perspicace e ben strutturato sull'equatore e sul modo in cui è stato stabilito qui, dopo che gli scienziati del XVIII secolo lo hanno triangolato dalle montagne delle Ande.

La tecnologia satellitare ha poi confermato che questo sito vicino alla città di Cayambe è il vero equatore, a differenza di altre attrazioni turistiche con pretese equatoriali, come il monumento Mitad del Mundo e il Museo Solare di Intiñan. È anche il Paese più alto in cui è possibile visitare l'equatore.

Opportunities abound for cheesy equatorial photos. Lottie Limb

C'è tutto il tempo per camminare intorno all'attrazione principale: un palo arancione alto 10 metri posto al centro della meridiana, all'interno di un mosaico circolare di ciottoli che segnano i solstizi e gli equinozi.

In una giornata senza nuvole, il palo vi dirà l'ora, ma non proietta alcuna ombra quando il sole è direttamente sopra di voi a mezzogiorno.

Quando l'ho visitato a luglio, io e la mia famiglia abbiamo avuto a disposizione la piattaforma di 54 metri di larghezza, per scattare foto divertenti. Tra cui un classico dell'equatore: un panorama in cui ci si mette in posa da un lato e poi si corre dietro al fotografo per posare dall'altro lato, posizionandosi sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale in un'unica foto degna di un frigorifero.

L'equatore potrebbe cambiare il modo di pensare alle mappe del mondo

La parte che mi è rimasta davvero impressa è la sala "Ecuascope", una mostra che allinea l'equatore alle stelle e mette in luce l'arbitrarietà della nostra mappa del mondo.

Nonostante il nord sia quasi sempre mostrato in cima al mondo, non c'è nulla di intrinsecamente "alto" nel nord. Storicamente, le mappe hanno posto in alto direzioni diverse a seconda della visione del mondo prevalente: a est, verso il sorgere del sole per gli antichi egizi, ad esempio; a sud, verso la Mecca per le prime culture musulmane che si trovavano per lo più a nord.

Nel 1569, il geografo fiammingo Gerardus Mercator disegnò la prima mappa che teneva conto della curvatura della Terra, per aiutare i naviganti a navigare. È probabile che abbia collocato il nord in alto perché all'epoca erano gli europei a compiere la maggior parte delle esplorazioni, suggerisce la scrittrice scientifica Caroline Williams. Data l'influenza della carta di Mercatore, da allora l'Europa si trova nei piani alti della Terra.

An alternative world map from Oriens Geovision. Lottie Limb

Il museo solare di Quitsato ribalta la prospettiva, invitando a immaginare come sarebbe se l'equatore fosse rappresentato come una linea verticale, con l'est in cima. La sua mappa di "geoperspettiva integrale" dimostra che l'est è l'unico punto cardinale con un punto di riferimento costante: il sole.

Perché è importante? Come scrive Williams, "le prove della psicologia suggeriscono che la nostra cultura orientata verso il nord potrebbe inquinare il modo in cui pensiamo a ciò che ha valore nel mondo".

PUBBLICITÀ

Dove altro si può visitare l'equatore?

Non è detto che un viaggio all'equatore sia profondo. Ma se state già visitando uno di questi Paesi, vale la pena di fare una piccola deviazione a cavallo dell'equatore.

I cartelli dell'equatore in Kenya

In Kenya ci sono un paio di posti dove si può sperimentare l'equatore.

La città di Nanyuki ha un'insegna gialla luminosa vicino alla strada, con una serie di negozi di souvenir. Una recensione ambivalente di TripAdvisor la descrive come una "trappola per turisti da non perdere". Per un piccolo prezzo, è possibile vedere come l'effetto coriolis sull'acqua (per cui normalmente gira in senso orario o antiorario mentre defluisce) diventa nullo a 0 gradi di latitudine.

Anche l'Ol Pejeta Conservancy, che ospita gli ultimi rinoceronti bianchi settentrionali del pianeta, ha un cartello ed è un luogo più tranquillo per assorbire il momento.

PUBBLICITÀ

Il monumento all'Equatore in Indonesia

Conosciuta come "Città dell'Equatore", Pontianak è la capitale della provincia di West Kalimantan. A due miglia a nord del centro si trova un piccolo museo gratuito che ospita il monumento originale costruito sul posto da un geografo olandese nel 1928.

In seguito è stato costruito un monumento più grande intorno ad esso, trasformando il Monumento all'Equatore in un punto di riferimento notevole.

Anche i visitatori non sono d'accordo. "È un peccato che l'area intorno al monumento sia poco sviluppata e poco curata", scrive un turista. "Andateci lo stesso per la meraviglia. La vostra presenza fisica in quella parte del mondo è una grande sensazione, una ricompensa di per sé".

Potreste voler programmare la vostra visita per i solstizi di primavera e autunno, quando la città di Pontianak organizza una festa.

PUBBLICITÀ

L'opportunità fotografica equatoriale dell'Uganda

In Uganda ci sono anche un paio di punti equatoriali segnalati tra cui scegliere, quando non si sta ammirando i gorilla di montagna.

Il più facile da raggiungere è Kayabwe, dove la linea attraversa l'autostrada Kampala-Masaka. Qui un semplice monumento circolare offre l'opportunità di scattare una foto perfetta per un ricordo indelebile.

"Sono rimasto sorpreso da quanto sia stato interessante fermarsi all'equatore", scrive un recensore di TripAdvisor. Anche i negozi di souvenir e i ristoranti nelle vicinanze ricevono un giudizio generalmente positivo.