La presidente del Consiglio ha incontrato il leader della Repubblica popolare cinese nel secondo dei quattro giorni di visita nel Paese, che cade, come ricordato dalla premier, nell'anno dell'anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo e dei 20 anni del partneriato strategico tra i due Paesi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino nel secondo dei quattro giorni di visita in Cina.

La Cina, ha detto Meloni all'inizio del colloquio secondo un resoconto diffuso dalla portavoce Hua Chunying, è "inevitabilmente un interlocutore molto importante" nel risolvere le attuali dinamiche globali, caratterizzate da una "crescente insicurezza a livello internazionale", dalla "messa in discussione" di un sistema internazionale basato su determinate regole", da "nuove tecnologie che impattano e possono avere risultati incredibile sul futuro delle nostre società".

Partendo dai rispettivi punti di vista, ha detto la premier, si può ragionare insieme "su come garantire stabilità, pace e un interscambio libero, ma per farlo abbiamo bisogno soprattutto che rimanga stabile il sistema di regole nel quale ci muoviamo".

Da parte sua Xi Jinping ha evocato "l'antica Via della Seta", nel cui spirito Cina e Italia "devono considerare e sviluppare le relazioni bilaterali da una prospettiva storica e strategica", così da "consentire alla comunità internazionale di trovare punti di convergenza mentre risolvono le differenze ed espandono il terreno comune" e "ringiovanire l'antica Via della Seta come ponte di comunicazione tra Oriente e Occidente".

A questo proposito Meloni ha fatto riferimento al Piano d'azione triennale siglato domenica con il primo ministro cinese Li Qiang, che definisce i prossimi tre anni di cooperazione bilaterale con il chiaro obiettivo di "valorizzare il lavoro che abbiamo già fatto ma anche di esplorare nuove forme di cooperazione, lavorando allo stesso tempo per un bilanciamento dei rapporti commerciali".

La premier ha anche ricordato che l'Italia può avere "un ruolo importante per quello che riguarda le relazioni della Cina con l'Unione europea", anche in questo caso lavorando per "creare rapporti commerciali che siano il più possibile equilibrati".

La "coincidenza" della visita in Cina con due importanti anniversari

"La Cina è per noi un partner economico, commerciale e culturale di grande rilievo", ha ribadito Giorgia Meloni, ricordando come la sua visita cada nell'anno di due importanti anniversari che legano la storia di Italia e Cina: i venti anni del partenariato strategico tra i due Paesi e i 700 anni dalla morte di Marco Polo.

L'anniversario del partneriato "definisce il livello della nostra cooperazione", mentre il ricordo di Marco Polo "definisce l'antichità, la profondità dei nostri rapporti, dei rapporti tra due civiltà che sono eredi di una cultura millenaria" e che con la loro "conoscenza" hanno "contribuito ad affrontare tanti problemi".

Il modo migliore per celebrare questi due anniversari, ha continuato la premier, "è mantenere quel canale di dialogo" che fu aperto sette secoli fa dal viaggiatore e mercante italiano, "favorire le relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche, ma anche il dialogo a livello multilaterale in un tempo complesso come quello nel quale viviamo".

Prima del colloquio con Xi, la premier ha inaugurato la mostra "Viaggio di conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente" al Millennium musem di Pechino e ha incontrato il presidente dell'Assemblea del popolo cinese Zhao Leji. Successivamente parteciperà alla cena offerta dal presidente cinese.