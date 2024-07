Di Euronews Agenzie: AP

Al centro dei colloqui con il primo ministro cinese i rapporti bilaterali, nell'anno segnato dal ventennale del Partenariato Strategico Globale fra Italia e Cina. Lunedì la premier italiana incontrerà Xi Jinping

Prosegue il viaggio istituzionale della premier italiana Giorgia Meloniin Cina dove domenica è stato firmato "un piano triennale di azione per sperimentare nuove forme di cooperazione". L'annuncio in avvio dell'incontro bilaterale con il primo ministro cinese Li Quiang a Pechino, dove lunedì incontrerà il presidente Xi Jinping. Sottoscritte anche sei intese, relative alla collaborazione industriale, alla tutela delle indicazioni geografiche, alla sicurezza alimentare, all'ambiente e all'istruzione.

"Abbiamo sicuramente molto lavoro da fare e sono convinta che questo lavoro possa essere utile in una fase così complessa a livello globale, che possa essere importante anche a livello multilaterale", ha detto Meloni.

Meloni al business forum Italia-Cina a Pechino

I due leader hanno inoltre inaugurato la settima edizione del Business Forum Italia-Cina, alla presenza di oltre cento aziende e associazioni di categoria italiane e cinesi.

"Oggi più che mai, se non vogliamo rischiare che siano irrimediabilmente compromesse pace e stabilità, abbiamo bisogno, anche nei rapporti economici e commerciali, di una strategia condivisa, basata su decisioni che non ci danneggino l'un l'altro e seguano alcuni principi di base", ha detto la presidente del Consiglio intervenendo al business forum nella capitale cinese.

Secondo la premier è necessario, tra le altre cose, "promuovere la capacità di competere rendendo le nostre economie e le catene di produzione e approvvigionamento più resilienti agli shock, più diversificate, e in grado di generare innovazioni tecnologiche senza perdere capacità manifatturiera".

Meloni in Cina dopo l'uscita dalla Via della Seta

La visita della premier italiana arriva a diversi mesi di distanza dopo che l'Italia ha abbandonato la Via della Seta lo dicembre scorso. La Belt and Road Initiative è un insieme di progetti finanziati dal governo cinese e finalizzati alla realizzazione o al potenziamento di infrastrutture commerciali e impianti per la produzione e la distribuzione di energia e per sistemi di comunicazione. Tra gli obiettivi quello di favorire il commercio globale e approfondire i legami della Cina con altre Nazioni.