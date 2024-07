Austria, un treno "trasporta - auto" per ridurre le emissioni

Di Euronews

In Austria esiste il treno porta-auto, con la possibilità di caricare moto e auto sul convoglio mentre si viaggia comodamente in un vagone passeggeri. L'anno scorso ha trasportato 2500 veicoli, un numero 4 volte superiore a quello di tre anni fa

PUBBLICITÀ

Trasportare la propria auto in treno per ridurre le emissioni di carbonio. È questa la scelta che hanno preso alcune persone per limitare l'impatto sull'ambiente dei loro spostamenti.

In Austria esiste il treno "trasporta-auto", con la possibilità di caricare il veicolo sul convoglio mentre si viaggia comodamente in un vagone passeggeri. Il viaggio verso la Croazia da Vienna, dura 14 ore.

Questo treno circola tre volte alla settimana, solo in estate, e l'anno scorso ha trasportato 2500 veicoli, un numero 4 volte superiore a quello di tre anni fa. Un terzo dei passeggeri viaggia con la propria auto.

“(Il viaggio) è costato circa 800 euro per 3 persone, con il bambino e l'auto”, afferma un passeggero francese. “Sembra tanto ma se si tiene conto dei 2 giorni di viaggio in macchina per 3, dei soggiorni in albergo per 3, alla fine perdo solo 70 euro. Ma ne vale devvero la pena”.

“La motocicletta non è molto ecologica, ma se si viaggia in treno almeno riesco a compensare.. E mi sento meno in colpa”.

Dopo una notte trascorsa nella loro cabina, i passeggeri si svegliano la mattina dopo in Croazia. Devono solo scaricare l'auto e partire. I treni "trasporta auto" esistono anche in Germania, ma non più in Francia, dove non sono stati considerati abbastanza redditizi.

L'impatto sull'ambiente dei mezzi di trasporto

Sulla base di due studi su trasporti e ambiente pubblicati nel 2021 dall’Agenzia europea dell’ambiente (Aea), quella ferroviaria puo’ considerarsi a livello Europeo la modalità di trasporto motorizzato di passeggeri più rispettosa dell’ambiente, in termini di emissioni di gas a effetto serra e rispetto agli spostamenti in automobile o in aereo.

"Nel 2018 i trasporti hanno costituito il 25 % delle emissioni di gas a effetto serra nell’Ue. Le emissioni di questo settore provengono principalmente dal trasporto su strada (72 %), e sono attribuibili al settore marittimo e aereo rispettivamente per il 14 % e il 13 %, a quello ferroviario per lo 0,4 % (solo per i treni diesel)", si legge sempre sul sito dell'Aea.