Di Euronews

Intelligenza artificiale, cani militari, sommozzatori. Per gli imminenti Giochi, l'amministrazione promette un controllo e un'organizzazione senza precedenti

Sono in corso i preparativi per le Olimpiadi di Parigi 2024 e Tony Estanguet, Presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, sottolinea che la “perfetta sicurezza” è la “priorità assoluta” del suo team.

Le misure di sicurezza prevedono attrezzature ad alta tecnologia come droni, sonar, l'impiego di sommozzatori, gruppi di intervento a bordo di imbarcazioni, pattuglie lungo la Senna e cani militari.

È stato inoltre eretto un cordone di sicurezza con recinzione metallica intorno alla Senna.

"C'è un sistema di sicurezza senza precedenti nel nostro Paese e a Parigi", ha dichiarato Estanguet.

"Ci saranno zone fantastiche in cui ci sarà una forte ambizione in termini di celebrazione per fare in modo che sia molto festoso”.

Le Olimpiadi per prumouovere la pace

Ma i Giochi Olimpici non sono solo festa e sport. Sono anche un'opportunità per promuovere la pace, come sottolineato da Papa Francesco.

"Gli atleti, con la loro testimonianza sportiva, saranno messaggeri di pace e buoni modelli per i giovani", ha affermato Papa Francesco.

"In particolare, secondo l'antica tradizione, le Olimpiadi siano un'occasione per stabilire una tregua nelle guerre”.