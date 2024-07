Danimarca: è boom di camperisti, "ma è il Far West, servono regole"

Di Euronews

Negli ultimi cinque anni, il numero di camper nel Paese è aumentato del 27%: il dato fotografa un forte aumento degli autocaravan stranieri che entrano nel Paese

Vacanze on the road e su quattro ruote confortevoli. La Danimarca punta sul turismo in camper, con l'obiettivo di trasformare i veicoli in una fonte di reddito sicura e sostenibile. Negli ultimi cinque anni, il numero di camper nel Paese è aumentato del 27%. Il dato fotografa un forte incremento degli autocaravan stranieri che entrano nel Paese.

I numeri cominciano ad essere importanti: 2 milioni e 300mila pernottamenti in camper nel 2022, secondo VisitDenmark. Ma c'è tensione tra le comunità locali e i camperisti che spesso si scontrano su problemi come il parcheggio nelle aree naturali, l'ostruzione del panorama e i rifiuti.

Camper ok, "ma è il Far West"

Peter Krusborg Pedersen, direttore della società turistica Visit Northwest Coast (Visit Nordvestkysten), spiega che il settore è ancora deregolamentato: “È un po' come il Far West, sia per i nostri operatori turistici sia per i comuni, e anche per i camperisti stessi. Perché ci sono troppe incertezze su come essere un buon ospite nella nostra zona".

Qualche regola per i camperisti in Danimarca

Le associazioni turistiche, i comuni e i campeggi si sono messi d'accordo per assistere i viaggiatori con le informazioni necessarie. Le soluzioni includono il divieto di parcheggio in alcune aree, la fornitura di maggiori informazioni ai viaggiatori in camper e la creazione di posti auto designati. Azioni come queste sono necessarie in considerazione del fatto che negli ultimi anni viaggiare in camper è diventato sempre più popolare.

A differenza del resto della Scandinavia, in Danimarca qualche regola c'è: è proibito il campeggio libero, ma ci sono aree dedicate dove i camper possono pernottare nella natura. Sono facili da trovare grazie alla app Park4Night.