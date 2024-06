Di Euronews

I social media possono avere degli effetti dannosi sullo sviluppo dei minori. Il governo danese, insieme a diverse organizzazioni no-profit, ha dato il via a un progetto per contrastare i social media e i meccanismi negativi che influiscono negativamente sui bambini

PUBBLICITÀ

Il governo danese e diverse organizzazioni per l'infanzia si sono uniti per contrastare i social media e gli effetti negativi che queste piattaforme hanno sui minori. Secondo la prima ministra, Mette Frederiksen, questa alleanza è stata creata con l'obiettivo di "sostenere pienamente i bambini nella loro lotta contro i colossi della tecnologia che non fanno del bene ai nostri figli".

L'alleanza affronta, tra le altre, i meccanismi per mantenere l'attenzione sullo schermo come lo scroll infinito e la riproduzione automatica che sono progettati per mantenere. Il progetto critica, inoltre, gli algoritmi che espongono i bambini e i giovani a contenuti inquietanti, nonché la mancanza di sforzi da parte dell'industria tecnologica per implementare un efficace controllo dell'età ed eliminare i contenuti dannosi.

Questa alleanza, oltre al governo, comprende Save the Children, Børns Vilkår e il Consiglio danese per la gioventù. Il progetto avrà come fulcro il Ministero delle Imprese, mentre anche i Ministeri della Cultura e della Digitalizzazione parteciperanno all'iniziativa.

Il progetto prevede dei limiti ad alcuni meccanismi dei social media

I meccanismi di controllo proposti dall'alleanza comprendono quattro categorie principali:

1. Riduzione dell'esposizione a contenuti sensibili: l'alleanza cerca di limitare l'esposizione dei bambini a contenuti inappropriati o dannosi. Ciò include immagini violente, discorsi di odio e altro materiale dannoso.

2. Limitare i meccanismi di attenzione social: Meccanismi come lo scroll infinito e la riproduzione automatica possono mantenere gli utenti incollati allo schermo per periodi prolungati. L'alleanza cerca di limitare questi effetti.

3. Monitoraggio degli algoritmi: Le critiche sono rivolte agli algoritmi che suggeriscono ai giovani contenuti estremi o che creano dipendenza. L'alleanza cerca di fissare dei limiti per proteggere i bambini dalla sovraesposizione.

4. Controllo dell'età: l'alleanza si batte per un'attuazione più efficace dei controlli parentali e della verifica dell'età sulle piattaforme.

Le misure saranno efficaci se ci sarà il sostegno delle famiglie.

Per il governo danese è essenziale che i genitori parlino con i figli dei rischi online e spieghino ai minori i pericoli del cyberbullismo, la privacy e la sicurezza su Internet e che vi sia un ambiente di comunicazione aperto in cui i bambini possano esprimersi.

L'alleanza spera che il progetto possa indurre le grandi aziende come TikTok e altri social network a essere più critici nei confronti dei contenuti che mostrano ai minori e del grado di dipendenza per i membri più giovani del nucleo familiare.