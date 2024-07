Diritti d'autore David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Una persona è morta e sei sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, dopo che un'auto è piombata sui tavolini di un caffè a Parigi, nel ventesimo arrondissement. Ancora da accertare le cause, il guidatore si è dato alla fuga ma il passeggero è risultato positivo al test per alcool e droga