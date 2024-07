Di Euronews

Una marcia pacifica è stata organizzata a Parigi per ricordare gli atleti morti durante la guerra tra Ucraina e Russia. Molti professionisti, promesse dello sport, hanno perso la vita durante il conflitto

Decine di persone sono scese in strada a Parigi per un tributo agli atleti ucraini morti dopo l'invasione russa della loro patria. La marcia pacifica è stata organizzata dall'Unione degli ucraini di Francia.

La manifestazione, tenutasi in vista dei Giochi Olimpici di Parigi di questo mese, ha avuto lo scopo di onorare questi eroi sportivi caduti e di evidenziare l'impatto del conflitto sulla comunità sportiva ucraina.

Diverse centinaia di atleti - alcuni dei quali hanno gareggiato a livelli d'élite - oltre ad allenatori e altre persone strettamente coinvolte nello sport professionale e amatoriale in Ucraina sono stati uccisi durante la guerra, anche combattendo come soldati in prima linea.

Le perdite umane, la guerra in corso e la distruzione diffusa degli impianti sportivi minacciano di erodere il vantaggio dell'Ucraina - sia ai Giochi di Parigi, che si apriranno il 26 luglio, sia in futuro - come uno dei centri di potere dello sport olimpico emerso dalla disgregazione dell'ex Unione Sovietica."È importante dimostrare che il problema che l'Ucraina deve affrontare oggi non è solo ucraino, ma internazionale", ha dichiarato Volodymyr Kogutyak, vicepresidente dell'associazione ucraina francese.

Gli atleti ucraini professionisti uccisi durante la guerra

Tra le persone ricordate c'è Maksym Halinichev, un promettente pugile che ha vinto una medaglia d'argento ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires nel 2018 ed è stato campione europeo junior nel 2017. Halinichev si è arruolato nell'esercito ucraino ed è stato ucciso al fronte nel marzo 2023 all'età di 22 anni.

Tra gli altri atleti degni di nota figurano Ivan Bidnyak e Yehor Kikhitov, entrambi tiratori alla pistola e membri della squadra nazionale ucraina. Bidnyak ha vinto una medaglia d'argento ai Campionati europei di Osijek nel 2013.

Sono stati commemorati anche Stanislav Hulenkov, un judoka di 22 anni, il cui corpo è stato identificato solo 10 mesi dopo la sua morte, e Oleksandr Peleshenko, un sollevatore di pesi che ha rappresentato l'Ucraina alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Anastasiia Ihnatenko, allenatrice di ginnastica acrobatica, è morta in un attacco missilistico russo insieme al marito e al figlio di 18 mesi.

I successi ottenuti dall'Ucraina alle Olimpiadi

L'evento ha richiamato decine di partecipanti, tra cui ucraini, cittadini francesi e persone di diversa provenienza, tutti uniti nel dolore e nella determinazione a onorare la memoria degli atleti. I partecipanti hanno indossato magliette con i nomi degli atleti deceduti e hanno osservato un minuto di silenzio, seguito dai discorsi degli organizzatori.

Il bottino di 11 medaglie dell'Ucraina ai Giochi di Rio 2016 è stato il più basso come nazione indipendente e l'Ucraina è precipitata al 22° posto nella classifica per nazioni.

Alle Olimpiadi di Tokyo del 2021, ritardate dalla pandemia, l'Ucraina ha recuperato fino al 16° posto, ma solo una delle 19 medaglie conquistate è stata d'oro - un altro nuovo minimo storico.

Le critiche alla partecipazione di atleti russi e bielorussi ai Giochi di Parigi

La protesta pacifica ha avuto anche uno scopo politico, con l'obiettivo di inviare un chiaro messaggio sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai prossimi Giochi di Parigi. Il bilancio umano della guerra in corso, unito alla diffusa distruzione degli impianti sportivi in Ucraina, rappresenta una grave minaccia per il futuro del Paese negli sport olimpici.

L'Ucraina è stata a lungo una potenza in varie discipline, un retaggio ereditato dall'era sovietica. La perdita di questi atleti priva la nazione dei suoi attuali talenti e mette a rischio il suo futuro sportivo.

Non è ancora chiaro quanti atleti russi e bielorussi parteciperanno alle Olimpiadi senza bandiera. Il Comitato internazionale olimpico ha già vietato loro di partecipare alla sfilata di atleti prevista per la cerimonia di apertura su barche che navigano lungo la Senna.