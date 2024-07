Di Euronews Agenzie: EBU

Il Parlamento finlandese approva una controversa legge per respingere i migranti provenienti dalla Russia. Secondo le opposizioni la norma, temporanea, non rispetta i diritti umani come sanciti dai trattati internazionali

Venerdì il parlamento finlandese ha approvato una legge controversa che consente alle guardie di frontiera di respingere i migranti che tentano di entrare dalla Russia.

L'obiettivo della legge è introdurre misure temporanee per impedire che Mosca possa usare la migrazione come un'arma, in quella che Helsinki considera una vera e propria "guerra ibrida".

La nuova legge, che resterà in vigore almeno per il prossimo anno, delinea le circostanze in cui le guardie di frontiera possono rifiutare le richieste di asilo. Non potrà essere respinto l'ingresso a bambini, disabili e a tutti tutte quelle persone ritenute essere particolarmente vulnerabili.

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha sostenuto che la legge è necessaria per garantire la sicurezza nazionale, e per rispondere alle operazioni di destabilizzazione russe.

Non mancano polemiche: gli oppositori, tra cui accademici, esperti legali e gruppi per i diritti umani, sostengono che la norma sia in contrasto con la Costituzione finlandese, con gli impegni internazionali in materia di diritti stabiliti dalle Nazioni Unite e con gli impegni assunti dall'Ue e sottoscritti dalla Finlandia.

Michael O'Flaherty, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, aveva già espresso preoccupazione per il progetto di legge e aveva invitato a non adottarlo.

L'anno scorso la Finlandia ha chiuso il confine terrestre con la Russia, lungo 1.340 chilometri, dopo che più di 1.300 migranti privi di documenti o visti sono entrati nel Paese in tre mesi, non molto tempo dopo l'adesione del Paese alla Nato.