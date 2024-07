La formula concordata dagli alleati è quella che pone l'Ucraina "su un percorso irreversibile verso la piena integrazione euro-atlantica, compresa l'adesione alla Nato". Ma non tutti la pensano così

Aver concordato sul termine "irreversibile" per definire il percorso dell'Ucraina verso l'adesione al patto rappresenta un passo avanti, ha dichiarato il vice primo ministro ucraino Olga Stefanishyna. Insieme al presidente Volodymyr Zelensky, che giovedì incontrerà Biden, una delegazione ucraina è volata a Washington negli stessi giorni del vertice di tre giorni in occasione dei 75 anni dell'Alleanza Atlantica.

Il percorso dell'Ucraina nella Nato: cosa ne pensano gli esperti

Secondo alcuni esperti, l’adesione è l’unica garanzia per la sicurezza dell’Ucraina, soprattutto perché la maggior parte del territorio del Paese sarebbe coperta dall’articolo 5 del Trattato che garantisce la risposta a qualsiasi attacco contro un alleato. Eppure, non basta dire che il futuro dell'Ucraina è nella Nato, come ha sottolineato l'ex ambasciatore Usa presso la Nato Ivo Daalder intervistato da Euronews.

"La Russia non rinuncerà al suo obiettivo di controllare l'Ucraina a meno che e finché l'Ucraina non sarà integrata nelle istituzioni occidentali: Nato e Unione europea", ha dichiarato Daalder a Euronews.

"Non offrire l'adesione all'Ucraina è un'occasione sprecata - ha affermato Ed Arnold, ricercatore senior per la sicurezza europea presso il Royal United Service Institute -. Non abbiamo tempo, chiunque può invertire il corso del percorso dell'Ucraina perché il linguaggio di questo vertice non è giuridicamente vincolante".

Durante la conferenza stampa a Washington nella seconda giornata del vertice Nato mercoledì, il segretario generale Stoltenberg ha sottolineato che l'adesione non è una questione di se, ma di quando.

Il percorso dell'Ucraina nella Nato: chi si oppone

Parte della preoccupazione di alcuni Paesi che esitano a sostenere l’adesione dell’Ucraina è il rischio che emergerebbe per gli alleati se ammettessero una Nazione nel mezzo di un conflitto armato come quello in corso. Secondo l'ex ambasciatore Daalder, le aree occupate come la Crimea, il Donbass e parti dell’Ucraina orientale non sarebbero coperte dalle garanzie dall'articolo 5. Kiev e il resto del Paese lo sarebbero, una mossa che potrebbe contribuire in qualche modo a dissuadere la Russia da violenti attacchi come quello di questa settimana.

Anche una rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all'adesione di Kiev nell'Alleanza e a ulteriori aiuti militari da parte degli alleati come quelli promessi a Washington.

Nel video l'intervista completa al vice primo ministro ucraino Olga Stefanishyna.