Gaza, i negoziati per il cessate il fuoco dovrebbero riprendere il 15 agosto su sollecitazione di Usa, Egitto e Qatar

È fronte comune per Stati Uniti, Egitto e Qatar, uniti per chiedere che Israele e Hamas riprendano i negoziati per il cessate il fuoco la prossima settimana. L'urgenza è palpabile nella dichiarazione congiunta rilasciata da Qatar, Stati Uniti ed Egitto: "Non c'è più tempo da perdere, né scuse - da qualsiasi parte provengano - per ulteriori ritardi". Questo appello riflette la crescente preoccupazione internazionale per il prolungamento del conflitto e le sue devastanti conseguenze umanitarie.

L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato l'invito a partecipare a questi colloqui. Tuttavia, si attende ancora una risposta ufficiale da parte di Hamas, che aggiunge più di un elemento di incertezza al processo negoziale.

Quando si svolgeranno i prossimi negoziati?

I negoziati sono previsti per il 15 agosto, con Doha o Il Cairo come possibili sedi. Secondo fonti diplomatiche, restano da risolvere solo "quattro o cinque aree di disaccordo" tra le parti, il che suggerisce un progresso significativo nei negoziati precedenti.

Al centro delle discussioni c'è lo scambio di prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani, una questione delicata che richiede un'attenta negoziazione. I mediatori sostengono di avere pronta una proposta per affrontare le questioni in sospeso.

La recente eliminazione del leader di Hamas a Teheran ha alimentato la tensione, minacciando di far deragliare gli sforzi di pace. Ciononostante, i funzionari statunitensi restano fiduciosi che Hamas possa continuare i negoziati sotto la guida di Yahya Sinwar, che ha assunto il comando politico del gruppo.

La guerra continua a fare vittime palestinesi

Gli attacchi israeliani contro due scuole di Gaza hanno ucciso almeno 15 palestinesi e ne hanno feriti altri 30. L'ordine di evacuazione per i residenti in diversi quartieri della città orientale di Khan Younis è stato rinnovato.

Molte persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie delle scuole - Abdel Fattah Hamoud e al-Zahraa - che ospitavano famiglie palestinesi nel quartiere Tuffah di Gaza City.

Il conflitto, scoppiato il 7 ottobre dello scorso anno a seguito di un attacco di militanti guidati da Hamas, che ha causato la morte di circa 1.200 persone in Israele, è sfociato in un'offensiva israeliana a Gaza con un tragico bilancio di quasi 40.000 vittime palestinesi.