Il gruppo Identità e democrazia non ha più i numeri per costituirsi al Parlamento europeo, con i suoi membri risucchiati dai Conservatori e riformisti europei o dal nuovo gruppo dei Patrioti per l'Europa

Sono giorni cruciali per la destra radicale al Parlamento europeo. Dopo la costituzione ufficiale del gruppo dei Conservatori e riformisti, di cui fa parte Fratelli d’Italia, altri partiti dell'area stanno scegliendo da che parte stare.

"È importante essere il terzo gruppo parlamentare oggi, per la distribuzione dei ruoli del Parlamento"

Nicola Procaccini Co-presidente Conservatori e riformisti europei

La crescita dei Conservatori

I conservatori contano ora 84 eurodeputati, sono di gran lunga il terzo gruppo più numeroso dell’Eurocamera, e puntano a influenzare pesantemente le politiche europee nella prossima legislatura, come ha spiegato il loro co-presidenteNicola Procaccini, appena rieletto insieme al polacco Joachim Brudziński.

"Il peso politico si è spostato in maniera sensibile verso destra e questo renderà il ruolo dei Conservatori europei particolarmente strategico perché baricentrico all'interno della realtà politica di centrodestra e quindi insomma questo allargamento darà a noi la possibilità di essere particolarmente influenti".

Intanto lavorano dietro le quinte i “Patrioti per l’Europa”: l'alleanza di partiti nazionalisti fondata dal primo ministro ungherese Viktor Orbán insieme ai sovranisti cechi e austriaci ha bisogno di nuovi membri per formare un gruppo politico. Tra i candidati ci sono forze politiche che al momento fanno parte di un altro gruppo, Identità e democrazia, tra cui la Lega e Il Rassemblement National.

La fine di Identità e democrazia e le strategie di Le Pen e Salvini

Un abbandono da parte degli eurodeputati di Matteo Salvini e di Marine Le Pen sancirebbe la dissoluzione del gruppo Id, che già ora non ha i numeri minimi per costituirsi, cioè 23 eurodeputati provenienti da almeno sette Stati membri. Dopo la partenza dei sei eurodeputati del Partito della libertà austriaco, fuoriusciti proprio per fondare il gruppo dei Patrioti per l'Europa, ha lasciato Id anche l'unico parlamentare estone del gruppo, migrato nei Conservatori e riformisti europei.

A breve se ne andranno pure i due portoghesi di Chega, anch'essi destinati al nuovo gruppo dei patrioti. Potrebbero essere seguiti presto da altre delegazioni minori, provenienti sia da Id che dal gruppo dei Non iscritti. '

"Alcuni di questi partiti hanno un approccio molto pragmatico. Hanno bisogno di un gruppo per avere ruoli in parlamento, guidare comitati e ricevere denaro", spiega a Euronews Francesco Nicoli, analista del think tank Bruegel. "Quindi, alla fine potrebbero scendere a compromessi. Penso sia più probabile che aderiscano al nuovo partito di Orban piuttosto che a Ecr''.

Secondo Nicoli, la Lega deve marcare la differenza da Fratelli d'Italia per motivi di politica interna, e non può quindi finire nel suo stesso gruppo al Parlamento europeo. Per questo, l'approdo naturale (e forse l'unico) per il partito di Salvini sono i patrioti di Orbán.

Marine Le Pen potrebbe invece seguire una traiettoria politica particolare, che la porterebbe ad avvicinarsi al gruppo dei Conservatori e riformisti europei, per apparire più moderata in vista delle elezioni presidenziali del 2027.

Il giorno della verità, comunque, sarà l’8 luglio, quando sia i Patrioti per l’Europa che Identità e democrazia hanno fissato la loro riunione costitutiva.