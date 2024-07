La destra radicale continua a espandere il proprio potere nell'Ue, come dimostrano il nuovo governo dei Paesi Bassi e i risultati del primo turno elettorale in Francia. Questa espansione potrebbe avere un impatto sul modo in cui vengono prese le decisioni nelle istituzioni di Bruxelles

I governi degli Stati membri che hanno al loro interno forze politiche di destra radicale ed euroscettiche potranno scegliere tra due strade per esercitare la loro influenza sul futuro dell'Unione europea, secondo Dave Sinardet, politologo dell'Università libera di Bruxelles, intervistato da Euronews.

"Da un lato, potrebbero svuotare la politica europea dall'interno. Dall'altro, questi leader di estrema destra potrebbero iniziare a capire che hanno bisogno anche loro dell'Unione europea per poter mantenere una serie di promesse fatte ai loro elettori nazionali, soprattutto in termini di sicurezza e immigrazione", ha detto l'esperto.

I Paesi Bassi si spostano a destra sulle politiche migratorie

Il conferimento a Dick Schoof, ex capo dei servizi segreti, della carica di capo del governo olandese, questo martedì, è stata la soluzione trovata per avere un nuovo esecutivo operativo nei Paesi Bassi dopo la vittoria alle elezioni di sette mesi fa del Partito per la libertà, di estrema destra, guidato da Geert Wilders.

L'accordo formale che ha dato vita alla nuova coalizione, intitolato "Speranza, coraggio e orgoglio", introduce misure severe per i richiedenti asilo, elimina il ricongiungimento familiare per i rifugiati e cerca di ridurre il numero di studenti internazionali che studiano nel Paese.

Una posizione che avrà un impatto sul modo in cui il Patto Ue sulla migrazione e l'asilo sarà attuato nel Paese e sarà un riferimento per gli altri Stati membri critici nei confronti della legge recentemente approvata.

"Nel caso delle politiche migratorie, abbiamo assistito a posizioni sempre più radicali da parte del Partito popolare europeo (centro-destra). E per quanto riguarda il Green deal, il pulsante di pausa è stato premuto qualche mese fa, prima delle elezioni europee. Quindi il successo dell'estrema destra si sta già manifestando nelle politiche europee in modi diversi", ha spiegato il politologo.

La Francia sarà la prossima?

L'Ungheria è l'unico Stato membro in cui un partito di destra radicale ha la maggioranza al potere. Oltre ai Paesi Bassi, l'estrema destra fa parte di governi di coalizione in Italia, Finlandia, Repubblica Ceca e Croazia. La Francia potrebbe essere la prossima a unirsi a questa tendenza, visti i risultati del 30 giugno.

Se il secondo turno, il 7 luglio, confermerà la vittoria del Rassemblement national, il presidente centrista Emmanuel Macron si ritroverà più isolato a Bruxelles. Macron controllerebbe meno le politiche interne, come quelle relative all'economia e alla giustizia, ad esempio, e avrebbe meno influenza nel Consiglio europeo, che riunisce i leader dei 27 Paesi dell'Ue.

"Ciò che è chiaro è che il presidente francese Emmanuel Macron è molto indebolito dagli attuali risultati elettorali e questo probabilmente non cambierà domenica prossima", afferma Dave Sinardet. "Di fatto sarà un presidente indebolito al tavolo europeo, il che potrebbe avere un impatto anche sull'asse franco-tedesco, che storicamente e ancora oggi è una delle principali forze trainanti della politica europea", ha aggiunto.

Patto sulla migrazione, Green deal e guerra in Ucraina le questioni più a rischio

Un dossier politico non può essere approvato se quattro Stati membri, che rappresentano il 35 per cento della popolazione dell'Ue, si astengono o votano contro. Oltre alla migrazione e al Green Deal, alcune delle questioni che potrebbero essere maggiormente interessate sono la gestione della guerra in Ucraina e il sostegno ai Paesi candidati all'adesione all'Ue.

Ma su questi temi la mancanza di punti di vista comuni potrebbe rendere difficile cambiare il corso dell'azione: "I leader dei governi di estrema destra possono ostacolare il funzionamento dell'Ue, ma tra di loro non sono necessariamente allineati su tutte le questioni, in particolare quando si tratta di politica internazionale e, ad esempio, della guerra in Ucraina. Quindi non è chiaro se saranno sempre in grado di trovare un compromesso tra di loro", afferma il professore.

D'altra parte, alcuni leader di estrema destra hanno persino la reputazione di essere piuttosto costruttivi nell'Ue, come nel caso della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. L'attuale presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolinea spesso come la leader italiana sia a favore dell'Europa, dello Stato di diritto e dell'Ucraina e che potrà svolgere un ruolo essenziale nelle politiche europee dei prossimi cinque anni.