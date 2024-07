Tra martedì e mercoledì l'esercito russo ha bombardato massicciamente anche le altre regioni dell'Ucraina orientale, provocando diverse vittime. A Kiev arrivano due miliardi di euro dal Fondo monetario internazionale

PUBBLICITÀ

I bombardamenti russi hanno colpito Dnipro, nell'Ucraina orientale, in un attacco diurno che ha provocato almeno cinque morti e cinquanta feriti. Nella mattinata di mercoledì missili e droni hanno colpito e danneggiato un centro commerciale della città, la quarta più grande del Paese.

Secondo le autorità locali tra i feriti c'è anche una ragazza di 14 anni. Il sindaco Borys Filatov ha dichiarato che l'attacco ha mandato in frantumi anche le finestre di due scuole e tre asili e che i detriti hanno colpito un ospedale pediatrico.

Un video postato sui social media dal presidente ucraino Volodymr Zelensky, che ha condannato l'attacco, mostra un missile che si abbatte sulla città.

Dnipro è stata uno snodo logistico fondamentale durante la guerra. Le forze russe hanno condotto numerosi attacchi mortali contro la città e la regione circostante da quando hanno invaso l'Ucraina nel febbraio del 2022.

Tra martedì e mercoledì l'esercito russo ha anche effettuato massicci bombardamenti sulle aree residenziali di Kherson e sugli insediamenti vicini, causando un morto e 15 feriti. Un'altra serie di attacchi russi in diverse regioni dell'Ucraina orientale ha provocato altri morti e feriti: ci sarebbero altri due morti nell'oblast di Kharkiv, uno in quello di Poltava e due tra Donetsk e Luhansk.

Secondo le Nazioni Unite la guerra, ormai nel suo terzo anno, ha ucciso più di diecimila civili e ne ha feriti altri ventimila.

Due miliardi di euro dal Fondo monetario internazionale

Mercoledì l'Ucraina ha ricevuto due miliardi di euro dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'ambito di una linea di credito in corso, ha annunciato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.

Altri 14 miliardi di euro sono attesi come parte dell'accordo, ma l'Ucraina deve superare le verifiche del Fmi sui suoi progressi in materia di parametri economici prima che ogni parte venga rilasciata. Gli ultimi fondi arrivati saranno utilizzati, tra l'altro, per i pagamenti del welfare e per gli stipendi di medici e insegnanti, ha dichiarato Shmyhal.