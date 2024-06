Germania: convention dell'AfD a Essen, protestano in migliaia

Di Euronews

Migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Essen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, per protestare contro la convention organizzata dall'AfD

Nonostante l'annuncio degli oppositori dell'Alternativa per la Germania (AfD) di impedire la conferenza del partito a Essen con manifestazioni e sit-in di blocco, l'evento nella Gruga Hall di Essen, nella Renania Settentrionale Vestfalia, è iniziato solo con un leggero ritardo.

AfD è arrivata seconda alle elezioni europee del 9 giugno con il 15,9 per cento dei voti, nonostante una serie di scandali e battute d'arresto negli ultimi mesi. Un risultato particolarmente forte nell'ex est comunista ha rafforzato le sue speranze di emergere come il partito più forte in tre elezioni statali in questa parte della Germania a settembre.

Weidel e Chrupalla verso un nuovo mandato

Alla conferenza di due giorni del partito a Essen, i co-presidenti Alice Weidel e Tino Chrupalla dovrebbero candidarsi per un altro mandato. Le autorità locali di Essen avevano cercato di impedire la conferenza del partito, ma un tribunale ha dato ragione ad AfD.

Ora un grande contingente di polizia sta proteggendo la conferenza del partito. L'agenzia di stampa tedesca Dpa ha riferito che nel fine settimana sono attese fino a centomila persone per una serie di contro-dimostrazioni e altri eventi. Venerdì sera, circa cinquemila persone hanno partecipato a un rave pacifico contro l'AfD intitolato "Bass gegen Hass" (Bass contro l'odio), secondo la polizia. Sabato mattina presto, un gruppo di manifestanti ha cercato di sfondare una barriera ed è stato respinto dalla polizia con spray al peperoncino e manganelli.

Ci sono stati anche incidenti in cui i manifestanti mascherati hanno attaccato gli agenti, secondo la polizia, che ha riferito di "diversi" arresti.

I dimostranti hanno inscenato dei sit-in nelle strade e negli incroci vicino al centro congressi. Diversi delegati dell'AfD hanno detto di essere stati prelevati dall'albergo dalla polizia e scortati fino alla sede, mentre altri delegati hanno potuto raggiungerla a piedi senza problemi, ha riferito la Dpa. All'inizio dell'incontro, Weidel ha detto ai delegati che "ciò che sta accadendo là fuori non ha nulla a che fare con la democrazia" e ha giurato: "Siamo qui e ci resteremo".