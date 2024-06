Ultimo giorno del vertice in Puglia. Diverse bilaterali in mattinata, poi la conferenza conclusiva della premier. Il governo italiano annuncia un piano prestiti da 150 milioni in Africa. Sui social Meloni posta foto con Modi e Milei

Si conclude oggi, sabato 15 giugno, il G7 in Puglia. La giornata di venerdì è stata segnata dalla presenza di Papa Francesco e dalla diffusione della dichiarazione finale. In mattinata gli ultimi incontri bilaterali, poi la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo il faccia a faccia tra la premier e il presidente Gruppo della Banca africana di sviluppo (Afdb) Akinwumi Adesina, il governo italiano ha annunciato un piano da 150 milioni di dollari in prestiti e sovvenzioni altamente agevolati per finanziare progetti congiunti nell'ambito del Piano Mattei.

"L'obiettivo è quello di perseguire priorità stabilite dal Piano Mattei per l'Africa e dalla strategia di Cooperazione italiana allo sviluppo, per favorire partenariati economici e strategici con le Nazioni e le istituzioni africane, costruendo opportunità di business comuni e aumentando i flussi di investimento. I settori prioritari sono energia, acqua, agricoltura, sanità, istruzione e formazione e infrastrutture sia fisiche che digital", si legge nel comunicato.

Le ultime bilaterali al G7

Ultimi incontri tra i leader ancora presenti a Borgo Egnazia prima della chiusura definitiva del summit. Meloni ha incontrato il premier del Canada, Justin Trudeau, che a fine anno prenderà il testimone alla guida del G7 e ha fatto sapere che il prossimo meeting sarà a Kananaskis, in Alberta. Poi la premier italiana ha parlato con il presidente del BrasileLuiz Inácio Lula da Silva e il presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune, oltre al presidente della Afdb, con cui ha annunciato il piano da 150 milioni di dollari per progetti di sviluppo. Lula ha parlato anche con il cancelliere tedesco Scholz, mentre Trudea il primo ministro del Giappone Fumio Kishida.

I messaggi di Meloni per Milei e Modi

Attiva la presenza anche sui social della premier italiana che ha colto l'occasione del G7 per rimarcare la sua amicizia con il presidente dell'Argentina Javier Milei, postato una foto di loro due e scrivendo "Viva la libertà".

Poi sugli account della premier è stato postato un video con il primo ministro indiano Narendra Modi. In India, dopo la visita di Meloni per il G20, nel Paese è scoppiato l'hashtag Melodi (fusione dei cognomi dei due leader), con cui gli utenti hanno diffuso migliaia di meme raccontando una fantomatica relazione tra i due. "Hi friends, from #Melodi", è il testo che accompagna il video dei due che salutano alla telecamera. Modi ha ripostato il video scrivendo "Lunga vita all'amicizia Italia-India!".

Nel suo post più recente Meloni ha poi ringraziato i leader che hanno partecipato al summit e Papa Francesco. "Hanno reso questo Vertice ancor più significativo", ha scritto la premier.