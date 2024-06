G7: manifestanti si incatenano davanti al centro media

Diritti d'autore Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Un gruppo di manifestanti si è incatenato davanti al centro media per il G7 in Puglia. I dimostranti chiedono maggiori misure per l'ambiente