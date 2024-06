Al via il summit per la pace in Svizzera, Zelensky: "Momento storico"

Di Euronews

Iniziata la due giorni in Svizzera. Sono cinquanta i capi di Stato e di governo presenti all'incontro fortemente voluto dal presidente ucraino Zelensky. Cina e Russia grandi assenti

"Sabato si farà la storia". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky all'apertura della conferenza organizzata dalla Svizzera per tracciare i primi passi verso la pace in Ucraina. Molti esperti e critici, però, non si aspettano grandi progressi a causa dell'assenza della Russia alla conferenza.

I presidenti di Ecuador, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia si sono uniti a decine di capi di Stato occidentali, altri alti funzionari governativi e inviati di alto livello all'incontro, nella speranza che la Russia possa un giorno unirsi a loro.

In una breve dichiarazione rilasciata ai giornalisti insieme alla presidente svizzera Viola Amherd all'inizio del vertice, Zelensky ha descritto l'incontro come un successo: "Siamo riusciti a riportare nel mondo l'idea che gli sforzi congiunti possono porre fine alla guerra e stabilire una pace giusta". "Credo che questo vertice sarà un evento storico", ha aggiunto.

Oltre cinquanta capi di Stato e di governo al summit per la pace

Le autorità svizzere responsabili dell'organizzazione della conferenza hanno dichiarato che più di cinquanta capi di Stato e di governo parteciperanno all'incontro, che si terrà al Bürgenstock, un resort affacciato sul Lago dei Quattro Cantoni. Sono attese anche un centinaio di delegazioni, tra cui quelle degli organismi europei e delle Nazioni Unite.

La questione di chi sarebbe venuto o meno è stata al centro dell'intrigo di un incontro che, secondo i critici, sarebbe stato inutile senza la presenza della Russia, che ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022.

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris è arrivava sul posto mentre bus navetta percorrevano una tortuosa strada di montagna per raggiungere la sede. Molti gli agenti che hanno controllato i documenti dei giornalisti.

La Turchia e l'Arabia Saudita hanno inviato i loro ministri degli Esteri alla riunione, mentre i principali Paesi in via di sviluppo come il Brasile - che ha solo lo status di osservatore - l'India e il Sudafrica erano rappresentati da funzionari minori.

Cina e Russia tra i grandi assenti

La Cina, che sostiene la Russia, si è unita ai molti Paesi che non hanno partecipato alla conferenza. Pechino ha affermato che qualsiasi processo di pace avrebbe bisogno della partecipazione della Russia e dell'Ucraina e ha avanzato le proprie idee per la pace.

Il mese scorso, Cina e Brasile hanno adottato sei "accordi congiunti" sulla soluzione politica della crisi ucraina, invitando altri Paesi ad approvarli e a svolgere un ruolo di promozione dei colloqui di pace. I sei punti includono un accordo per "sostenere una conferenza di pace internazionale organizzata in un momento appropriato e riconosciuto da Russia e Ucraina, con la partecipazione paritaria di tutte le parti e una discussione equa di tutti i piani di pace". Zelensky ha intrapreso un'offensiva diplomatica per attirare i partecipanti al vertice svizzero.

I temi principali del summit della pace

Sullo sfondo delle battaglie in Ucraina e delle strategie diplomatiche in tutto il mondo, gli organizzatori del vertice hanno presentato tre punti all'ordine del giorno: la sicurezza nucleare, in particolare nella centrale di Zaporizhzhia occupata dai russi, gli aiuti umanitari e lo scambio di prigionieri di guerra, la sicurezza alimentare globale, che a volte è stata interrotta da ostacoli al trasporto di merci attraverso il Mar Nero.

Questa lista,, che include alcune delle questioni meno controverse, è molto lontana dalle proposte e dalle speranze espresse da Zelensky in una formula di pace in dieci punti alla fine del 2022. Il piano prevedeva il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino occupato, la cessazione delle ostilità e il ripristino dei confini originari dell'Ucraina con la Russia, compreso il ritiro della Russia dalla Crimea annessa.

Il presidente russo Vladimir Putin, invece, vuole che qualsiasi accordo di pace sia basato su una bozza di accordo negoziata nelle prime fasi della guerra, che includeva disposizioni per lo status di neutralità dell'Ucraina e limiti alle sue forze armate, mentre ritardava i colloqui sulle aree occupate dalla Russia. Gli sforzi dell'Ucraina per entrare nella Nato nel corso degli anni hanno irritato Mosca.