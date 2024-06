Di Euronews

Questo esperimento offre una speranza ai pazienti oncologici, riducendo gli effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia. Il nostro reportage da Valencia, Spagna

PUBBLICITÀ

A Laura, 33 anni, è stato diagnosticato un cancro al seno al terzo stadio circa otto mesi fa. Lei stessa è medico a Valencia, in Spagna, e racconta che da allora tutto è cambiato. "Dal modo in cui mi vedo come persona al modo in cui affronto le cose, nulla è più come prima. È come se fossi una persona completamente diversa. Non sono più io, sono un'altra versione di me stessa", racconta.

Mentre dopo tre operazioni, una chemioterapia e una radioterapia, Laura si sta sottoponendo a un trattamento ormonale, Pedro è sopravvissuto al cancro ai polmoni. Tuttavia, questo valenciano di 62 anni, ex dipendente di un'azienda di riciclaggio della plastica, soffre ancora di una vasta gamma di effetti collaterali. "Dopo la radio e la chemioterapia è come se le mie unghie si fossero spezzate. Non posso aprire borse o altro, ho perso il senso del tatto", dice mostrando le mani.

Aiutare i pazienti a gestire l'impatto delle malattie anche a livello psicologico

Pedro e Laura sono tra i molti pazienti e sopravvissuti al cancro che, a Valencia, sono sostenuti dalla sezione locale dell'Asociación española contra el cancer (Aecc).

Qui possono trovare aiuti finanziari e prendere in prestito materiale protesico, ma anche ricevere il sostegno di psico-oncologi come Cristina Flor. "L'impatto delle malattie oncologiche è così brusco, veloce e imprevisto che i pazienti fanno fatica a gestirlo. La propria identità, il rapporto che abbiamo con noi stessi, il modo in cui ci sentiamo nel mondo e chi pensiamo di essere di solito, possono non essere distrutti, ma almeno decostruiti", spiega l'esperta.

Inoltre, i pazienti e i sopravvissuti al cancro devono anche affrontare l'impatto fisico e psicologico delle terapie esistenti. L'autrice afferma: “Queste conseguenze fisiche possono portare alla perdita di funzionalità, a difficoltà relazionali e spesso causano isolamento, tristezza, ansia e mancanza di accettazione del proprio corpo”.

Le nanoparticelle per veicolare materiale genetico nelle cellule tumorali

Ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti convenzionali come la chemioterapia e la radioterapia è una delle promesse di una nuova terapia, in fase di sviluppo nell'ambito del progetto europeo Ulises. Basata sulla sintesi di nanoparticelle, mira a utilizzarle per veicolare materiale genetico nelle cellule tumorali, rendendole così “visibili” al sistema immunitario.

“L'obiettivo principale del nostro progetto è far sì che il sistema immunitario del paziente rigetti il tumore”, spiega Cristina Fillat, coordinatrice del progetto e Group Leader presso l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) di Barcellona. “L'idea è di attivarla introducendo nel tumore molecole specifiche, in grado di generare questa risposta immunitaria”.

Le nanoparticelle sviluppate per questo nuovo trattamento sono simili a quelle utilizzate per il vaccino Covid, spiega Vicente Candela Noguera, ricercatore di dottorato presso l'Istituto di Ricerca per il Riconoscimento Molecolare e lo Sviluppo Tecnologico (Upv-Idm) di Valencia: “Hanno dimostrato di essere sicuri per i pazienti e sono anche molto efficienti quando si tratta di trasportare materiale genetico”.

Il loro vantaggio è anche quello di colpire specificamente le cellule tumorali, “attivando così la risposta del sistema immunitario solo contro di esse e riducendo gli effetti collaterali rispetto ad altre terapie convenzionali come la chemioterapia o la radioterapia”, sottolinea.

José Antonio López Guerrero dirige il Laboratorio di Biologia Molecolare dell'Istituto Oncologico di Valencia, che sta testando le nanoparticelle. “Se il trattamento funzionasse, sarebbe un successo dal punto di vista scientifico e terapeutico, perché potremmo trovare una cura per uno dei tumori più letali al mondo: il cancro al pancreas”, afferma. “Già questo sarebbe una pietra miliare indiscutibile nel mondo scientifico, accademico e dell'industria farmaceutica”. Ma oltre a questo, aggiunge, “se questo trattamento è efficace per il cancro al pancreas, potrebbe aprire una nuova opportunità terapeutica per altri tipi di tumori, anch'essi mortali e attualmente senza cura”.