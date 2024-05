Di Christina Larson Agenzie: AP

Per la prima volta è stato osservato un animale selvatico applicare una pianta medicinale molto potente direttamente su una ferita

L'orango Rakus nel parco Suaq Balimbing, nell'isola di Sumatra in Indonesia, avrebbe curato una ferita con la medicina di una pianta tropicale. Si tratta dell'ultimo esempio di come alcuni animali tentino di lenire i propri mali con rimedi trovati in natura, hanno riferito gli scienziati giovedì.

Gli scienziati hanno osservato nel 2022 Rakus raccogliere e masticare le foglie di una pianta medicinale usata dalle persone in tutto il sud-est asiatico per curare il dolore e l'infiammazione. L'orango maschio adulto ha quindi usato le dita per applicare i succhi vegetali su una ferita sulla guancia destra. Successivamente, ha premuto la pianta masticata per coprire la ferita aperta come una benda improvvisata, lo riporta studio pubblicato dall'Istituto tedesco Max Planck su Scientific Reports.

Ricerche precedenti avevano documentato che diverse specie di grandi scimmie cercavano medicinali nelle foreste per curarsi, ma gli scienziati non avevano ancora osservato un animale curarsi in questo modo.

"È la prima volta che osserviamo un animale selvatico applicare una potente pianta medicinale direttamente su una ferita", ha detto la coautrice Isabelle Laumer, biologa del Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza, in Germania.

Come fanno gli scienziati a sapere che l'orango si stava curando da solo

L'intrigante comportamento dell'orango è stato registrato da Ulil Azhari, coautore e ricercatore sul campo presso il Progetto Suaq a Medan, in Indonesia. Le fotografie mostrano che la ferita dell'animale si è chiusa nel giro di un mese senza problemi.

Gli scienziati osservano gli oranghi nel parco nazionale Gunung Leuser, in Indonesia, dal 1994, ma non avevano mai visto questo comportamento in precedenza.

"È una singola osservazione", ha detto il biologo della Emory University Jacobus de Roode, che non è stato coinvolto nello studio. «Ma spesso apprendiamo nuovi comportamenti partendo da questo tipo di osservazioni".

"Molto probabilmente si tratta di automedicazione", ha detto de Roode, aggiungendo che l'orango ha applicato la pianta solo sulla ferita e nessun'altra parte del corpo.

È possibile che Rakus abbia imparato la tecnica da altri oranghi che vivono fuori dal parco e lontano dal controllo quotidiano degli scienziati, ha detto la coautrice Caroline Schuppli di Max Planck.

Rakus è nato e vissuto da giovane fuori dall'area di studio. I ricercatori ritengono che l'orango sia stato ferito in una lotta con un altro animale. Non è noto se Rakus abbia precedentemente curato altre lesioni.

Rakus on 25 August 2022, after his facial wound was barely visible. Two months earlier, researchers observed him apply medicinal leaves to a facial wound. Safruddin/Suaq foundation via AP

Sono già stati visti animali usare piante medicinali?

Gli scienziati hanno già registrato altri primati che usavano le piante per curarsi. Gli oranghi del Borneo si massaggiavano con il succo di una pianta medicinale, forse per ridurre i dolori muscolari o scacciare i parassiti.

Sono stati poi osservati scimpanzé in diverse località mentre masticano i germogli di piante dal sapore amaro per lenire lo stomaco. Gorilla, scimpanzé e bonobo ingoiano alcune foglie ruvide intere per eliminare i parassiti dello stomaco.

"Se questo comportamento esiste in alcuni dei nostri parenti più stretti in vita, cosa potrebbe dirci sulla prima evoluzione della medicina?",ha dichiarato Tara Stoinski, presidente e responsabile scientifico dell'organizzazione no profit Dian Fossey Gorilla Fund, che non ha avuto alcun ruolo nello studio.