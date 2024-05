Romania: casi di pertosse in aumento tra i bambini, allarme dei medici

Di Euronews

Oltre cento casi di pertosse nei bambini dall'inizio dell'anno in Romania. I medici: "Vaccini per prevenire casi gravi"

Preoccupazione in Romania per l'aumento dei casi di pertosse nei minori. Il Centro europeo per il controllo delle malattie aveva lanciato già due mesi fa l'allarme sanitario per la diffusione della malattia.

L'infezione batterica è pericolosa per i neonati e gli attacchi di tosse nei bambini possono causare la morte per soffocamento o arresto cardiaco. Le autorità sanitarie hanno fatto sapere che da inizio anno sono stati registrati 122 casi in Romania.

I medici e i pediatri hanno ricordato alla popolazione che la vaccinazione è il modo migliore per prevenire la pertosse. Il vaccino può essere somministrato a partire dai due mesi.