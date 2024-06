Ucraina, un'ambulanza trasformata in studio dentistico per i soldati

Di Euronews

Un ingegnere ha modificato un'ambulanza in un centro per cure dentistiche destinato alle truppe al fronte

Un ingegnere in Ucraina ha effettuato dei lavori in un'ambulanza per trasformarla in una clinica dentistica mobile. Il veicolo, del 1992, è stato equipaggiato con una poltrona da dentista, una macchina per i raggi X e altri dispositivi medici necessari.

Ad operare nella particolare struttura saranno due dentisti, che si alterneranno. Una volta effettuati alcuni test, l'ambulanza sarà inviata al fronte per garantire le cure ai soldati ucraini.