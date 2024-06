Il "Piano Marshall solare" per la ripresa dell'Ucraina

Gli attivisti chiedono un Piano Marshall per l'energia solare in vista della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina. L'energia rinnovabile potrebbe essere una soluzione per aiutare il Paese devastato dalla guerra

PUBBLICITÀ

Secondo un nuovo studio, l'Ucraina potrebbe installare una capacità di energia solare cinque volte superiore all'attuale piano del governo.

Gli attivisti di Greenpeace chiedono che il Paese in difficoltà adotti un "Piano Marshall per l'energia solare", in riferimento al programma finanziato dagli Stati Uniti che aiutò l'Europa a ricostruirsi dopo la Seconda guerra mondiale.

Lo studio commissionato alla società di consulenza economica Berlin Economics è stato pubblicato in vista della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina che si terrà a Berlino la prossima settimana.

"Affrontare la crisi energetica deve essere al centro della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina", afferma Andree Böhling, esperto di energia di Greenpeace. "Una rapida e massiccia espansione dell'energia solare attraverso un 'Piano Marshall per l'energia solare' dovrebbe avere un ruolo centrale".

Perché l'Ucraina ha bisogno di accelerare l'energia solare

La Russia ha distrutto o catturato più della metà della produzione di energia elettrica dell'Ucraina dall'inizio della sua invasione su larga scala nel 2022. Le centrali elettriche sono state bersagliate da attacchi missilistici e di droni negli ultimi mesi.

"Il risultato è un blackout a catena in tutto il Paese, che aggrava i timori per la futura fornitura di energia alle città ucraine, e probabilmente un inverno gelido per milioni di ucraini se l'Europa non agisce rapidamente", ha spiegato a Euronews Green Svitlana Romanko, fondatrice e direttrice del gruppo di campagna Razom We Stand.

Metà delle centrali idroelettriche del Paese sono state distrutte o danneggiate e quasi la metà dei reattori nucleari sono permanentemente fuori uso a causa dell'occupazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

"L'energia solare è fondamentale per ricostruire l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina, perché può essere utilizzata in modo semplice, economico e rapido", spiega Böhling. "Gli impianti solari decentralizzati sono anche molto meno vulnerabili agli attacchi russi e possono fornire energia affidabile a ogni comunità e famiglia in tempi molto brevi".

Quanta energia solare dovrebbe installare l'Ucraina

Secondo Romanko, la devastazione dell'Ucraina da parte della Russia offre "la possibilità di ricostruire l'infrastruttura energetica in modo più intelligente e localizzato, fornendo una risposta asimmetrica e innovativa alle minacce alla sicurezza energetica".

Il "Piano Ucraina" recentemente adottato dal governo prevede l'attivazione di 0,7 gigawatt (GW) di capacità solare supplementare entro il 2027.

Ma secondo lo studio commissionato da Greenpeace, l'Ucraina può permettersi di essere più ambiziosa. L'analisi di Berlin Economics mostra che 3,6 GW nei prossimi tre anni sono fattibili ed economicamente vantaggiosi. Entro il 2030, suggerisce che la capacità solare totale installata potrebbe crescere fino a 14 GW dagli attuali 5,6 GW.

Lo studio indica le modalità con cui l'Ucraina può realizzare questo futuro più luminoso, ma tutto dipende dal sostegno internazionale.

Come può l'Ucraina aumentare l'energia solare

Ci sono diversi ostacoli che impediscono all'Ucraina di realizzare il suo potenziale solare. La mancanza di incentivi per gli investitori, l'insufficiente stabilità della rete e la carenza di manodopera sono i tre ostacoli principali evidenziati da Greenpeace.

L'ong chiede che i Paesi partner contribuiscano fornendo prestiti più economici attraverso aiuti finanziari, maggiore know-how tecnico e lavoratori qualificati e tecnologie di stoccaggio delle batterie.

Un recente rapporto di Razom We Stand sottolinea inoltre che le leggi attuali non definiscono la "generazione elettrica decentralizzata" e non regolano i sistemi di accumulo di energia o i piccoli sistemi di distribuzione. La semplificazione dell'accesso alla rete è essenziale per un maggior numero di questi progetti sicuri.

I promotori della campagna auspicano inoltre che i Paesi dell'Ue investano in nuovi progetti di interconnessione con l'Ucraina e in iniziative transfrontaliere che rafforzino la sicurezza regionale.

La Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina può accelerare il cammino dell'Ucraina verso l'energia solare?

"Un maggiore sostegno a progetti sostenibili, decentrati, efficienti dal punto di vista energetico e basati sulle energie rinnovabili contribuirà a fare dell'Ucraina il primo Paese del dopoguerra ricostruito con le energie rinnovabili, creando un precedente globale per le azioni climatiche incentrate sulle infrastrutture", afferma Romanko.

La Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina che si terrà a Berlino l'11 e 12 giugno - la prima volta che l'evento, ormai annuale, si terrà in un Paese dell'Ue - offre una "straordinaria opportunità" per contribuire a realizzare questo futuro più verde.

PUBBLICITÀ

Tuttavia, l'attivista è delusa dal fatto che i temi energetici siano "scarsamente menzionati nell'agenda".

La conferenza di quest'anno si concentra sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione in generale, esaminando le dimensioni commerciali, sociali, locali e comunitarie per riportare il Paese sulla strada migliore.