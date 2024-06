Di Euronews

Gli aspiranti europarlamentari greci spiegano perché pensano che le sfide interne costringeranno gli elettori a recarsi alle urne

Gli elettori in Grecia si recano alle urne questa domenica per le elezioni del Parlamento europeo e i principali partiti politici del Paese stanno organizzando i comizi finali per raccogliere consensi e massimizzare l'affluenza.

Secondo gli ultimi sondaggi, il partito di centrodestra al potere, Nuova Democrazia, guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, è in forte vantaggio.

Il partito di sinistra Syriza dovrebbe piazzarsi al secondo posto, mentre il Pasok, partito di centro sinistra, è in terza posizione.

L'elezione arriva dopo una campagna elettorale che ha ruotato in gran parte intorno alla crisi del costo della vita nel Paese.

Per saperne di più, guardate il video con l'intervista di Euronews ai candidati nel player sopra.