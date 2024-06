Di Euronews

Il presidente ucraino torna a chiedere l'autorizzazione a usare armi degli alleati per colpire obiettivi in territori russi. La Germiania ha dato già il via libera. Attacchi nella notte di venerdì, Varsavia schiera caccia per proteggere i cieli polacchi

"È solo una questione di tempo prima che gli alleati occidentali permettano alle sue forze di colpire obiettivi all'interno della Russia con armi da loro fornite". Lo ha detto il presidente dell'UcrainaVolodymyr Zelenskiy durante il suo intervento al Vertice nordico di Stoccolma. Il capo di Stato si poi lamentato con i delegati del vantaggio tattico della Russia, affermando che “il modo in cui loro attaccano e noi non possiamo, questo non è normale".

"Penso che l'uso di qualsiasi arma, di tipo occidentale, sul territorio della Russia sia una questione di tempo. Altrimenti, non si tratta di una pace giusta, perché (i russi, ndr) possono rimanere sul loro territorio e attraverso la linea di confine attaccarci e uccidere, come sta accadendo ora", ha aggiungo.

Stati Uniti verso l'appoggio all'uso di armi contro la Russia, sì della Germania

I commenti di Zelensky arrivano un giorno dopo che due funzionari americani anonimi hanno fatto sapere che l'amministrazione Biden è disposta a permettere all'Ucraina di usare le armi americane per colpire all'interno della Russia, ma solo per difendere la regione settentrionale di Kharkiv. Parlando a Praga, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che la “posta in gioco non potrebbe essere più alta” per l'Ucraina.

“Sappiamo che se si permette all'aggressione russa di procedere impunemente in Ucraina, essa non si fermerà all'Ucraina. E altri aspiranti aggressori in altre parti del mondo ne prenderanno atto e prenderanno in considerazione l'idea di portare avanti le proprie aggressioni", ha dichiarato.

L'appoggio all'uso di armi occidentali contro obiettivi in Russia è arrivato venerdì anche da parte della Germania, il vice-portavoce del governo Wolfgang Büchner ha detto che l'Ucraina può ora usare le armi fornite dalla Germania per colpire la Russia, ma solo per difendere Kharkiv.

Gli appelli affinché l'Ucraina sia autorizzata a colpire il territorio russo sono stati ascoltati anche durante il vertice informale della Nato a Praga. I ministri hanno discusso del futuro e della sicurezza dell'alleanza militare e di come essa possa contribuire alla difesa dell'Ucraina fino a quando non riceverà garanzie di sicurezza credibili. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha escluso, al momento, un via libera a Kiev per l'uso di armi fornite dall'Italia per colpire i territori russi.

Attacchi russi nella notte, Varsavia schiera aerei da guerra

Le forze russe hanno sferrato un nuovo attacco durante la notte tra venerdì e sabato. Il comandante dell'aeronautica militare Mykola Oleshchukha fatto sapere che la difesa ucraina ha abbattuto 35 missili da crociera e 46 droni.

Massima allerta anche in Polonia per gli attacchi di Mosca. L'esercito ha diffuso una nota in cui ha spiegato che nella notte sono stati schierati caccia polacchi e degli alleati nello spazio aereo polacco.

"È stata una notte lunga e impegnativa per l'intero sistema di difesa aerea polacco. Un massiccio attacco missilistico a lungo raggio da parte della Federazione Russa ha coperto l’intero territorio dell’Ucraina, comprese le regioni confinanti con la Polonia. Gli attacchi sono stati effettuati utilizzando missili da crociera, veicoli aerei senza pilota SHAHED e missili balistici lanciati dalla regione del Mar Nero", si legge nella nota diffusa. Le operazioni si sono concluse poi nelle prime ore di sabato. Non è la prima volta che i caccia polacchi si alzano in volo, un simile annuncio era stato dato anche la scorsa settimana.

Poco dopo il presidente ucraino Zelensky ha confermato che l'attacco russo con più di 50 missili e 50 droni Shahed è stato diretto verso il sud, il centro e l'ovest del Paese. A Kharkiv sarebbero almeno 7 le vittime.