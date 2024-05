Di Euronews

Via libera da parte del governo federale tedesco all'uso di armi fornite a Kiev per colpire obiettivi in Russia. L'Italia, al momento, si è detta contraria

Via libera da parte di Berlino all'Ucraina sull'utilizzo delle armi fornite dalla Germania per colpire obiettivi in Russia. La notizia è stata dal portavoce del governo federale Steffen Hebestreit al quotiano Zeit.

"Siamo convinti che l'Ucraina abbia il diritto, secondo il diritto internazionale, di difendersi da questi attacchi", ha spiegato Hebestreit e ha aggiunto: "A tal fine, l’Ucraina può anche utilizzare le armi fornite a tale scopo in conformità con i suoi obblighi giuridici internazionali comprese quelle da noi fornite”.

La Germania, secondo fornitore di armi a Kiev dallo scoppio della guerra dopo gli Stati Uniti, sarebbe il secondo Paese ad aver dato il via libera all'uso di armi per colpire territori russi. Giovedì anche il presidente statunitense Biden avrebbe dato parere favorevole, ma soltanto per colpire i territori vicini alla regione di Kharkiv.

La richiesta di dare la possibilità a Kiev di colpire obiettivi in Russia era arrivata la scorsa settimana da parte del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, dopo l'avanzamento di Mosca nella regione di Kharkiv.

L'Italia esclude l'uso di armi contro la Russia

Dopo le parole della premier italiana Giorgia Meloni, che ha detto che all'Ucraina servono maggiori armi di difesa e non per colpire la Russia, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che l'Italia è contraria agli attacchi verso i territori di Mosca. "Per noi è impossibile usare le nostre armi fuori dall'Ucraina. Siamo pronti a inviare altre armi ma è importante usare queste armi dentro l'Ucraina per la difesa, come ad esempio la difesa aerea. Abbiamo inviato i Samp-T ed è possibile inviare altri Samp-T in difesa", ha detto il Tajani intervenendo alla ministeriale informale Esteri a Praga.