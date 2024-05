Da Praga il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg: "le sfide che affronta l'Ucraina sono molteplici e può ancora prevalere ma solo con il forte sostegno dagli alleati Nato"

Al via oggi la riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato a Praga, in Repubblica Ceca, in vista del vertice dell'Alleanza di Washington in programma dal 9 all'11 luglio negli Stati Uniti. Oltre al sostegno a Kiev, sul tavolo dei ministri degli Esteri il grande dilemma delle restrizioni sull'uso delle armi da parte dell'Ucraina nel conflitto in corso con la Russia. Il summit di Praga sarà anche l'occasione per affrontare la questione del prossimo Segretario generale: Jens Stoltenberg, entrato in carica nel 2014, concluderà l'ultimo mandato già esteso il primo ottobre.

Ministro degli Esteri ceco: passi avanti sulla rimozione delle restrizioni sull'uso delle armi da parte di Kiev

"Stiamo facendo passi avanti sulla rimozione delle restrizioni sull'uso delle armi da parte di Kiev" - ha detto giovedì il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Jan Lipavskì, ospite della ministeriale -. "Uso l'opportunità per chiedere a tutti gli alleati di avere una strategia unica sulla deterrenza della Russia e stiamo avendo una seria discussione su come garantire sostegno di lungo termine per l'Ucraina". Lipavskì ha fatto riferimento ai timori da parte di alcuni Paesi nel dare il via libera all'uso di armi da parte dell'Ucraina, "certe armi hanno una lunga gittata, ma dobbiamo usare la logica: è meglio abbattere un aereo piuttosto che i missili che porta".

Tajani a Praga per il vertice ministri Esteri della Nato: pieno sostegno all'Ucraina

"Alla riunione di Praga porterò le priorità dell'Italia, anche come Presidenza del G7", ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Tra queste, il pieno sostegno all'Ucraina fino al raggiungimento di "una pace giusta, complessiva e duratura, ma senza schierare le nostre truppe sul terreno perché non siamo in guerra contro la Russia". Il vicepremier ha poi sottolineato un impegno a un incremento graduale e sostenibile delle spese per la Difesa, tenendo in considerazione il contributo dato in termini di uomini e mezzi alle missioni della Nato, il rafforzamento della collaborazione con i Paesi partner dell'Indo-Pacifico, e maggiore attenzione al Fianco Sud, priorità strategica per l'Italia.