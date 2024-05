Diritti d'autore Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Rifugiati palestinesi aspettano di ricevere cibo a Rafah, a sud della Striscia di Gaza - Diritti d'autore Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Rifugiati palestinesi aspettano di ricevere cibo a Rafah, a sud della Striscia di Gaza - Diritti d'autore Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati a Gaza non ci sono zone sicure per i palestinesi in fuga. L'intervista di Euronews a Marta Lorenzo, direttrice dell'Unrwa per l'Europa