Il presidente francese e sua moglie Brigitte sono ospitati dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier e domenica hanno partecipato alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della nascita dello Stato democratico tedesco. Prossime tappe Dresda e Muenster, poi l'incontro con Scholz

Il presidente francese Emmanuel Macron è in Germania per la prima visita ufficiale di un capo di Stato francese in 24 anni: un viaggio di tre giorni volto a sottolineare il forte legame tra le due tradizionali potenze leader dell'Unione europea e a superare le divergenze su alcune questioni, dalla guerra in Ucraina alle rivalità commerciali.

Macron è un frequente visitatore del vicino tedesco, in quanto Parigi e Berlino coordinano quanto più possibile le loro posizioni sull'Unione europea e sulla politica estera, ma questo è il primo viaggio in pompa magna da quelo di Jacques Chirac nel 2000. La visita avrebbe dovuto aver luogo lo scorso luglio, ma è stata rinviata all'ultimo minuto a causa dei disordini scoppiati in Francia in seguito all'uccisione di un 17enne da parte della polizia.

Macron e sua moglie Brigitte sono ospitati dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ha un ruolo prevalentemente cerimoniale. Domenica i due capi di Stato hanno partecipato con le rispettive mogli alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della nascita dello Stato democratico tedesco dopo la Seconda guerra mondiale.

Domenica è stato organizzato da Steinmeier un banchetto di Stato per Macron nel suo palazzo Bellevue, a Berlino, prima che i due presidenti si rechino lunedì nella città orientale di Dresda, dove Macron terrà un discorso, e martedì a Muenster, nella Germania occidentale. Martedì la visita di Stato continuerà con un incontro tra Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e i ministri di entrambi i Paesi in una foresteria governativa fuori Berlino.