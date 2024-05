Macron: "In tutta Europa soffia il vento malato dell'estrema destra"

Nel suo secondo giorno di visita di Stato in Germania, il presidente della Francia Emmanuel Macron ha messo in guardia contro l'ascesa degli ultra-conservatori

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato in pubblico a Dresda, in Germania, nella giornata di lunedì, affermando che elettori e leader dovrebbero a suo avviso "svegliarsi" di fronte all'ascesa dei partiti di estrema destra in tutto il continente europeo. "C'è un vento malato che sta soffiando ovunque, è una realtà", ha aggiunto.

"C'è chi dall'Europa vuole solo i soldi"

"Guardiamo attorno a noi, a questo fascino per i regimi autoritari. Guardiamo all'Europa e al momento illiberale che stiamo attraversando. Anche a pochi chilometri di distanza da qui, c'è chi dice 'prendiamo i soldi dell'Europa, ma dimentichiamoci dell'indipendenza deigiudici. Prendiamo i soldi dell'Europa, ma dimentichiamoci della libertà di stampa. Prendiamo i soldi dell'Europa ma dimentichiamoci della pluralità culturale. Prendiamo i soldi dell'Europa ma dimentichiamoci dell'autonomia delle università e della libertà accademica'", ha tuonato Macron, facendo chiaramente riferimento a determinati leader ultra-conservatori.

Nel corso del suo secondo giorno di visita ufficiale, il capo di Stato ha sottolineato i forti legami esistenti tra i due Paesi. Il viaggio era previsto inizialmente per il mese di luglio dello scorso anno, ma era stato rinviato per via dei disordini esplosi in Francia a seguito dell'uccisione di un diciassettenne da parte della polizia.

La prima visita di Stato in Germania dal 2000

Secondo Macron, è la**"paura di un mondo che cambia"** ad alimentare i discorsi dell'estrema destra:"Ovunque nelle nostre democrazie fioriscono queste idee". Sebbene il presidente francese visiti abitualmente la Germania, dal momento che Parigi e Berlino hanno spesso cercato di coordinare le loro posizioni sull'UE e sulla politica estera, questa è stata la prima visita di Stato organizzata dai tempi di quella di Jacques Chirac nel 2000.