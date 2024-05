Le manifestazioni in Armenia contro l'accordo che prevede il passaggio all'Azerbaigian di alcuni villaggi di confine - Diritti d'autore AP

Proteste contro il governo dell'Armenia per i villaggi ceduti all'Azerbaigian in settimana. Il primo ministro Pashinyan ritiene l'accordo per il confine necessario a evitare nuove violenze dopo la perdita militare del Nagorno Karabakh nel 2023