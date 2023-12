Yerevan e Baku hanno liberato decine di soldati presi prigionieri nel corso del conflitto, e si sono impegnate a proseguire il dialogo

L'Amministrazione presidenziale della Repubblica dell'Azerbaigian e l'ufficio del primo ministro della Repubblica d'Armenia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta.

"La Repubblica d'Armenia e la Repubblica dell'Azerbaigian condividono l'opinione che esiste una possibilità storica di raggiungere una pace a lungo attesa nella regione. I due Paesi riconfermano la loro intenzione di normalizzare le relazioni e di raggiungere il trattato di pace sulla base del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale".

I colloqui tra le due amministrazioni hanno portato al rilascio di 32 militari armeni e due soldati azeri. Nella nota si legge anche che come segno di buona volontà l'Armenia sosterrà la candidatura dell'Azerbaigian come Paese ospite di Cop29, la conferenza internazionale sul clima attualmente in corso a Dubai.

"La Repubblica d'Armenia e la Repubblica dell'Azerbaigian continueranno a discutere sull'attuazione di ulteriori misure di rafforzamento della fiducia, efficaci nel prossimo futuro, e invitano la comunità internazionale a sostenere i loro sforzi che contribuiranno a costruire la fiducia reciproca tra i due Paesi e avranno un impatto positivo sull'intera regione del Caucaso meridionale", conclude la dichiarazione.