I conservatori spagnoli attaccano il governo di coalizione e l'amnistia per Carles de Puigdemont e fanno appello ai loro elettori per ottenere una clamorosa vittoria al Parlamento europeo nel tentativo di provocare elezioni anticipate in Spagna

Il Partito Popolare spagnolo (Pp) ha lanciato la sua campagna elettorale per le elezioni europee domenica con una manifestazione di massa nella Puerta de Alcalá di Madrid per mostrare il suo rifiuto alla Legge di Amnistia, che sarà approvata definitivamente dal Congresso giovedì.

Tra una marea di bandiere spagnole ed europee, i partecipanti hanno espresso il loro malcontento per la misura grazie ai leader catalani pro-indipendenza e alle politiche dell'attuale governo di coalizione del presidente Pedro Sánchez.

"Siamo venuti a chiedere l'uguaglianza di tutti gli spagnoli e il primato della Costituzione", ha dichiarato uno dei manifestanti a ‘Euronews’.

Il leader del Pp, Alberto Núñez Feijóo, ha invitato Sánchez a ritirare la legge sull'amnistia e ha chiesto un'elezione generale anticipata, sostenendo che l'esecutivo di coalizione non ha un sostegno parlamentare sufficiente, cosa che ha costretto il governo a rinunciare al bilancio generale dello Stato e al fallimento di diverse iniziative legislative al Congresso.

“Dal momento che questa legislatura è persa, dal momento che questo governo ha portato il Paese a un punto morto e non ha senso porvi fine”, ha detto Feijóo alla Puerta de Alcalá.

Il Pp invita alla mobilitazione contro il governo

All'evento, che ha richiamato circa 80mila persone secondo l'organizzazione e 20mila secondo la delegazione governativa, il presidente del Pp ha esortato i cittadini a utilizzare le urne come strumento per esprimere il loro rifiuto dell'attuale governo e per ribellarsi a quella che considera una deriva autoritaria da parte di Pedro Sánchez.

“Vogliono che siamo servi. Il presidente del governo non è il padrone di nulla, è un servitore pubblico", ha dichiarato Feijóo, secondo cui il presidente del governo usa le sue critiche ai media e all'estrema destra per cercare di mettere a tacere i suoi avversari politici.

“Vogliono che siamo intrattenuti con le loro strategie cinematografiche, servi come i ministri che dicono che Sánchez è il padrone, e demotivati e smobilitati. Noi siamo qui, più desiderosi che mai. Per questo voteremo uniti per vincere", ha sottolineato.

Plebiscito contro Pedro Sánchez

Il Partito Popolare ha proposto le elezioni europee come un plebiscito contro il presidente spagnolo, cercando di far sentire forte e chiara la voce del popolo spagnolo in Europa.

“Basta con gli spagnoli che porgono l'altra guancia”, ha detto e ha aggiunto: "Il 9 giugno andremo a votare per rispondere a tanta indignazione".

Con questa grande manifestazione nella prima domenica di campagna elettorale europea, il Pp cerca di mobilitare il suo elettorato contro l'amnistia a Carles Puigdemont e di misurare le sue forze in piazza contro le politiche del presidente Pedro Sánchez, soprattutto dopo i recenti risultati elettorali in Catalogna, che egli rivendica come una convalida della sua strategia verso la sovranità. Il Partito Popolare spera che queste elezioni europee inviino a Pedro Sánchez un chiaro messaggio di cambiamento del ciclo politico in Spagna. I sondaggi indicano che il Partito Popolare vincerà le elezioni europee, ma il partito socialista di Pedro Sánchez è riuscito a ridurre il divario nelle ultime settimane.