Slovacchia, i parlamentari si impegnano a contrastare l'odio politico

Con una risoluzione approvata al riavvio dei lavori parlamentari dopo il ferimento del premier Robert Fico, i deputati slovacchi si sono impegnati a rispettare i risultati elettorali e a distendere il clima politico

Il Parlamento slovacco si è riunito martedì per la prima volta dopo il ferimento a colpi d'arma da fuoco del primo ministro Robert Fico, avvenuto la settimana scorsa. I deputati hanno approvato una risoluzione all'unanimità, con la quale è stato chiesto a tutti i partiti di rispettare i risultati delle elezioni e di astenersi dall'attaccare gli avversari.

Robert Fico è cosciente e comunica

La decisione arriva dopo l'ondata di indignazione, da parte dell'opinione pubblica, che ha seguito l'attacco al premier.. Per molti, infatti, si è trattato di una drammatica conseguenza dell'atmosfera di odio che avvolge la politica slovacca.

Nel frattempo, Fico, che aveva subito un'operazione chirurgica non appena giunto in ospedale dopo l'attacco, rimane in degenza in condizioni gravi. Tuttavia, non è più in pericolo di vita, e secondo quanto indicato dal personale medico che lo ha in cura, rimane cosciente e comunica costantemente.

Chi ha sparato potrebbe non aver agito da solo

La magistratura, intanto, prosegue le indagini, dopo l'arresto di una persona la cui abitazione è stata perquisita dalle forze dell'ordine. Il tribunale ha ordinato la custodia preventiva, e dalle prime informazioni che trapelano, mentre inizialmente si pensava che l'uomo avesse agito in modo solitario, si fa strada l'ipotesi che possa essere stato aiutato da qualche complice.