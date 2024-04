Slovacchia: il candidato filorusso Pellegrini vince le presidenziali

Di Euronews

Il candidato populista sostenuto dal governo di Robert Fico ha vinto le elezioni presidenziali in Slovacchia. Pellegrini ha più volte accusato il suo avversario Korčok di essere guerrafondaio

Il candidato filorusso sostenuto dal governo, Peter Pellegrini, ha vinto le elezioni presidenziali in Slovacchia, ricevendo circa il 54% dei voti al ballottaggio di sabato. Stretto alleato del primo ministro populista Robert Fico, Pellegrini ha promesso di fornire al popolo slovacco una "migliore qualità di vita, più sicura e migliore". Ha sottolineato la sua intenzione di "rimanere dalla parte della pace", riferendosi a uno dei temi chiave della campagna elettorale: il sostegno all'Ucraina. Pellegrini, come Fico, è molto scettico al riguardo.

Il suo avversario perdente, Ivan Korčok, si è congratulato con Pellegrini, ma lo ha messo in guardia. "Non falsificherò il fatto che la campagna elettorale sia stata vinta trasformandomi in un candidato di guerra", ha detto Korčok che durante la campagna elettorale si è fortemente schierato a favore del mantenimento degli aiuti all'Ucraina.

Fico si congratula con Pellegrini

Pellegrini è uno stretto alleato del premier Robert Fico e gli esperti hanno avvertito che la vittoria di Pellegrini rafforzerà il corso populista del Paese. Fico, che ha partecipato alla feste per la vittoria di Pellegrini, ha colto l'occasione per affermare che "la gente in Slovacchia ha dimostrato di riconoscere ciò che minaccia il Paese da parte dei media liberali, degli attivisti, delle ong e dei progressisti".

Il Presidente della Slovacchia non ha molto potere, essendo il Paese una repubblica parlamentare. Tuttavia, il presidente ratifica i trattati internazionali, nomina i giudici supremi, è comandante in capo delle forze armate e può porre il veto alle leggi approvate dal Parlamento.