Il politico di Alternative für Deutschland (AfD) Björn Höcke è stato condannato martedì per avere usato uno slogan nazista in un comizio. Dovrà pagare una multa da 13mila euro. Nel 2021 aveva gridato "Tutto per la Germania!", un'incitazione diffusa tra le camicie brune naziste

Una delle figure di spicco del partito di estrema destra tedesca Alternativa per la Germania (AfD), Björn Höcke, è stato condannato martedì per avere usato uno slogan nazista in un discorso.

Höcke dovrà pagare una multa da 13mila euro (rischiava la reclusione fino a tre anni), ma sono le conseguenze politiche per AfD e per la Germania a poche settimane dalle elezioni europee (e a seguire a settembre quelle della Turingia, dove il politico guida il partito nazionalista ed è candidato come governatore) a tenere banco.

I guidici del tribunale di Halle hanno contestato a Höcke di avere gridato nel 2021 durante un comizio lo slogan "Tutto per la nostra patria, tutto per la Sassonia-Anhalt, tutto per la Germania!", pur sapendo che l'ultima parte era il motto delle Sturmabteilung (o Sa).

Le Sa, note anche come "camicie brune" dal colore della divisa,erano le squadre d'assalto ai tempi dell'Impero, poi trasformate dal nazismo in un'ala paramilitare.

Höcke, un ex insegnante di storia, 52 anni, ha sostenuto durante il processo che si tratta di un “modo di dire quotidiano” e "di esere completamente innocente".