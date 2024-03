La protesta degli agricoltori e il rinvio del voto sulla legge per il ripristino della natura hanno dimostrato, questa settimana, come il Green Deal europeo possa essere oggetto di incomprensioni e contestazioni

Quella che un tempo era un'eccezione straordinaria sembra ora essere diventata una tradizione quasi mensile presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles: centinaia di trattori si sono riversati in strada e gli agricoltori alla loro guida che talvolta ricorrono ad azioni violente.

Questa manifestazione di rabbia è servita ad attirare l'attenzione dei ministri dell'Agricoltura, che questa settimana si trovavano in città per discutere nuove misure per rispondere alle lamentele degli agricoltori per le perdite economiche e la burocrazia.

Sebbene gli agricoltori abbiano già ottenuto concessioni, come l'allentamento di alcune norme amministrative e ambientali, vogliono maggiori aiuti finanziari e sono contrari alla legge sul ripristino della natura.

Le sfide del Green Deal

Questa legge è una parte importante del Green Deal europeo e mira a ripristinare almeno il 20 per cento delle aree terrestri e marine degradate dell'Unione europea entro il 2030. L'argomento era all'ordine del giorno dei ministri dell'Ambiente lunedì scorso, ma il voto è stato rinviato e al momento non c'è una nuova data.

Per discutere su come uscire da questa impasse, abbiamo parlato con Faustine Bas-Defossez, direttore di Natura, salute e ambiente presso l'Ufficio europeo dell'ambiente.

"L'Ue è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e i rischi climatici ne minacciano l'energia, la sicurezza alimentare e gli ecosistemi. Ora, è importante sottolineare che c'era un accordo sul tavolo, che ci sono stati mesi di negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo", ha spiegato il direttore.

"Purtroppo è successo che all'ultimo minuto l'Ungheria ha deciso di cambiare posizione e quindi non c'era più una maggioranza per l'accordo. Ora, è importante dire che non è morto e che nelle prossime settimane speriamo vivamente che si possa trovare la maggioranza", ha aggiunto l'analista.

Puntare sulle Big Tech?

Il programma sottolinea anche un'importante decisione presa questa settimana dalla Commissione europea in merito ai diritti dei consumatori e delle grandi aziende tecnologiche.

L'esecutivo ha annunciato l'apertura delle prime indagini nell'ambito del Digital Markets Act, che hanno preso di mira Apple, Google e Meta.

Aumentano i prezzi del cacao

Chiudiamo con una notizia agrodolce per la Pasqua, una delle festività in cui il consumo di cioccolato si impenna. Ma attenzione, i prezzi di alcuni prodotti sono aumentati di oltre il 50 per cento rispetto all'anno scorso.

I prezzi si sono impennati a causa dei cambiamenti climatici che hanno colpito le coltivazioni di cacao in Africa occidentale, dove vengono prodotti circa tre quarti dei semi di cacao del mondo.