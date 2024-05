Di Euronews

Sale il rischio attacchi informatici con l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici di Parigi. Un gruppo di esperti si è allenato durante una partita di hockey coinvolgendo un gruppo di hacker "amici". La Russia osservato speciale

PUBBLICITÀ

Si avvicinano le Olimpiadi di Parigi, in programma dal prossimo 26 luglio. La sicurezza dei Giochi passa anche per l'informatica. Gli esperti di cybersicurezza hanno testato le loro capacità durante un evento delle squadre europee di hockey. Proprio come gli atleti, la difesa e la lotta informatica sono fondamentali per il successo delle Olimpiadi di Parigi.

Gli esperti di sicurezza informatica si sono allenati come gli atleti per il grande evento, ma in modo diverso. Si sono rivolti ad hacker "amici" per testare le loro difese informatiche, come i pugili usano gli sparring partner per prepararsi a un incontro di campionato.

Sono stati studiati e analizzati i punti di forza, le tattiche e le debolezze dei loro avversari, che possono spaziare da geni del computer desiderosi di creare scompiglio a bande di cyber-ransomware e agenti dell'intelligence militare russa accusati di attacchi informatici sofisticati e maligni in tutto il mondo.

Quali sfide per gli esperti di informatica durante le Olimpiadi

A differenza dei 10.500 atleti olimpici che si riuniranno nella capitale francese il prossimo luglio, tuttavia, le squadre di ingegneri della sicurezza informatica dei Giochi di Parigi sperano di non finire sotto i riflettori. Per loro, l'equivalente di una medaglia d'oro sarebbe superare i Giochi Olimpici e Paralimpici senza incidenti gravi.

Ciò significherebbe che gli strati di difese tecnologiche che hanno costruito e affinato nel corso degli anni hanno fatto il loro lavoro, tenendo a bada hacker e malware per proteggere i sistemi informatici e le informazioni vitali per i Giochi.

Il compito di rilevare e rispondere alle minacce informatiche è così delicato e cruciale per il successo dei Giochi che gli organizzatori dell'evento vogliono mantenere segreta la sua posizione.

Gli attacchi hacker possibili durante le Olimpiadi

Anche se, per natura e necessità, i difensori informatici dei Giochi non sono disposti a rivelare troppi dettagli sul loro lavoro, non hanno dubbi che i criminali informatici li terranno impegnati quest'estate.

Tra gli obiettivi degli attacchi informatici potrebbero esserci non solo i Giochi stessi, ma anche le infrastrutture necessarie al loro svolgimento, come le reti di trasporto. La Russia potrebbe essere dietro gli attacchi informatici alle Olimpiadi

I potenziali avversari potrebbero essere “hacktivisti” che si introducono nei sistemi informatici per ottenere notorietà, per fare notizia o per esprimere punti di vista politici, così come gruppi di criminalità organizzata a scopo di lucro.

I più pericolosi potrebbero essere i Paesi che hanno dispute con la Francia e i Giochi e che sono noti per le loro sofisticate capacità di attacco informatico: secondo gli esperti, la Russia è il principale sospettato.

I difensori informatici delle Olimpiadi di Parigi sono ora impegnati in una competizione silenziosa ma cruciale per proteggere l'integrità digitale dell'evento. Il loro successo non si misurerà in medaglie, ma nella sicurezza dei sistemi che supportano la più grande competizione del mondo.