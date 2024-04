Olimpiadi: fiamma in viaggio sul veliero Belem

Diritti d'autore Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Veliero Belem - Diritti d'autore Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Veliero Belem - Diritti d'autore Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Partito dal porto del Pireo, in Grecia, il veliero Belem che trasporta la fiamma olimpica. Una volta arrivata in Francia, la fiamma farà il giro del Paese per poi arrivare a Parigi a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi