La polizia tedesca ha disperso un gruppo di studenti che protestavano contro le azioni dello Stato di Israele alla Libera università di Berlino. Manifestazioni simili si sono tenute in diverse città europee sulla scia di quando avvenuto negli Stati Uniti

Si riaccendono le proteste pro Palestina nelle università europee dopo l'attacco di Israele a Rafah, a sud della Striscia di Gaza. A Berlino la polizia tedesca ha sgomberato un gruppo di manifestanti che aveva occupato un cortile della Libera università di Berlino e allestito un campo protesta al grido di "Free, free Palestine".

È l'ultima delle azioni di protesta che gli studenti stanno organizzando nei campus europei sull'esempio degli studenti degli Stati Uniti che negli ultimi giorni hanno manifestato attivamente contro le azioni dello stato di Israele.

L'amministrazione dell'università ha dichiarato in un comunicato che i manifestanti hanno rifiutato qualsiasi tipo di dialogo e ha quindi chiamato la polizia per sgomberare il campus. Secondo l'università, i manifestanti hanno anche cercato di accedere alle aule per occuparle.

Una studentessa viene portata via dalla polizia tesesca durante una manifestazione pro-palestina, Libera Università di Berlino, 07 maggio 2024

Una persona viene trasportata dagli agenti di polizia durante una manifestazione pro-palestina, Libera Università di Berlino, 07 maggio 2024

"Questa forma di protesta non è finalizzata al dialogo. Un'occupazione dell'università non è accettabile", ha dichiarato il rettore tedesco Gunter Ziegler. "Siamo pronti al dialogo, ma non in questa forma".

Nella città di Lipsia, nella Germania orientale, circa 50 manifestanti filo-palestinesi hanno montato tende nel campus dell'Università di Lipsia e occupato un'aula martedì pomeriggio, come riferisce l'agenzia tedesca Dpa.

Le proteste in tutta Europa sulla scia delle manifestazioni negli Stati Uniti

Nella mattina di martedì, all'Università di Amsterdam, nei Paesi Bassi, la polizia ha arrestato 125 attivisti e ha sciolto un gruppo di manifestantifilo-palestinese dopo alcuni scontri con le forze dell'ordine. Gli studenti avevano montato una tenda lunedì sera e avevano chiesto all'università di tagliare tutti i legami con Israele.

Proteste simili sono avvenute all'Università di Vienna, Austria, dove circa 100 persone hanno allestito circa 20 tende nel cortile principale del campus in segno di protesta lunedì sera per il secondo giorno di fila. L'Università di Vienna e la principale Unione degli studenti austriaci hanno preso le distanze dalla protesta. Il gruppo studentesco ha dichiarato che “gruppi antisemiti erano tra gli organizzatori della protesta”, affermazione smentita dai manifestanti.

Accampamento all'Università di Vienna, Austria, 07 maggio 2024

Negli ultimi giorni, gli studenti hanno organizzato proteste o accampamenti in Finlandia, Danimarca, Italia, Spagna, Francia e Gran Bretagna sulla scia delle proteste avvenute negli Stati Uniti.

La polizia è stata chiamata dalle autorità cittadine per bloccare le proteste alla Columbia University di New York e altrove, scatenando un furioso dibattito a livello nazionale sui limiti del diritto di protesta.