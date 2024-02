Di Euronews

I lavoratori della gig economy si sono riuniti davanti al parlamento europeo a Bruxelles per chiedere all'Ue di garantire loro più diritti e maggiori tutele legali con una direttiva. Chi fa parte della categoria, come i rider, viene trattato come un lavoratore autonomo ma ha molti meno diritti

Gli impiegati della gig economy di diversi Paesi hanno protestato davanti al Parlamento europeo a Bruxelles, chiedendo una legge per migliorare le condizioni di lavoro e la tutela legale.

Più diritti e garanzie per chi lavora su piattaforma

I lavoratori su piattaforma hanno messo in guardia da quella che definiscono l'Uberizzazione delle economie europee. Uno di loro, Ben Ali Brahim del sindacato francese Lavoratori su piattaforma (Tpn), ha percorso più di 100 chilometri a piedi da Lille, in Francia, a Bruxelles per richiamare l'attenzione sulla situazione dei rider.

"Due compagni sono morti la scorsa settimana, un fattorino che è stato investito da un camion a Lille e un altro rider che è stato ucciso perché qualcuno voleva rubargli il telefono e la sua auto. Gli hanno sparato. "

I lavoratori su piattaforma trattati come lavoratori autonomi

Nella maggior parte dei casi i lavoratori delle piattaforme sono trattati come lavoratori autonomi, anche se il loro lavoro è organizzato da piattaforme online come Uber o Deliveroo.

Nonostante svolgano un lavoro simile a quello dei dipendenti, hanno meno tutele a livello di previdenza sociale e diritti pensionistici limitati.

La direttiva europea sul lavoro su piattaforma

L'Unione europea era intenzionata a migliorare la loro situazione con la direttiva sul lavoro su piattaforma. Ma quattro Stati membri hanno fatto deragliare l'accordo politico prima dell'approvazione finale.

"Ci rivolgiamo alla Francia, ma anche alla Grecia, alla Germania e all'Estonia per dire che non possono, in questo modo, impedire a milioni di lavoratori di ottenere diritti solo per un capriccio, a pochi mesi dalle elezioni europee". Ha dichiarato Leila Chaibi, europarlamentare francese della Sinistra. "Sarebbe una decisione incomprensibile e scandalosa. "

Se approvata, la direttiva cambierà la vita di circa 5,5 milioni di persone. Attualmente sono più di 28 milioni le persone inquadrate come lavoratori su piattaforma.