Nel suo approfondimento settimanale, Stefan Grobe analissa le conseguenze della sazione record comminata alla società proprietaria di Facebook: un possibile punto di svolta per il trattamento dei dati

Meta dovrà pagare 1,2 miliardi di euro di multa, comminata dall'autorità di regolamentazione dell'Unione europea, per il trasferimento dei dati degli utenti di Facebook in server locati negli Stati Uniti.

Nel suo approfondimento settimanale, Stefan Grobe analissa le conseguenze della sazione record, un possibile punto di svolta per il trattamento dei dati, con l'aiuto di Isabelle Roccia, Direttrice per l'Europa dell'International Association of Privacy.

Tra gli altri argomenti della settimana, l'attacco alla città russa di Belgorod, per Mosca opera di militari ucraini, per Kiev di dissidenti russi.