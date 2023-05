Di Euronews

Sotto accusa il trasferimento dei dati dall'Unione europea agli Stati Uniti

Maxi stangata per Meta che dovrà sborsare 1,2 miliardi di euro di multa.

L’Antitrust europea ha sanzionato l'azienda di Mark Zuckerberg per aver violato le norme sulla protezione dei dati: oltre alla sanzione, è stato intimato di interrompere il trasferimento dall'Europa verso gli Stati Uniti dei dati raccolti dagli utenti di Facebook.

Secondo l’accusa, i dati potevano finire negli strumenti d’analisi dell’Intelligence americana, con garanzie di privacy molto inferiori rispetto alle regole di Bruxelles.

La holding avrebbe inoltre eseguito queste operazioni in violazioni di un avvertimento già avuto dall’Unione europea negli anni scorsi: Meta, come molte altre aziende tecnologiche statunitensi, trasferisce i dati dall'Europa agli Stati Uniti, perché lì gestisce i suoi principali data center per offrire i propri servizi.

La società dovrebbe impugnare la decisione, tuttavia i procedimenti legali potrebbero trascinarsi per anni ed è possibile che, quando verrà raggiunta una decisione finale, ci sarà già un nuovo regolamento in atto tra l'Ue e gli Stati Uniti in merito alla gestione del traffico di dati transatlantico.

L'attuale decisione riguarda esclusivamente Facebook, non altri servizi della società, come Instagram o WhatsApp.