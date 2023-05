Meta annuncia il ricorso contro la multa da 1,2 miliardi

Di euronews

Il big tech statunitense Meta annuncia che procederà con un ricorso contro la multa da 1,2 miliardi inflitta dal garante della privacy irlandese

Meta farà ricorso contro il garante per la privacy irlandese che nella giornata di lunedì ha multato l'azienda per un ammontare di 1,2 miliardi. L'accusa mossa dall'autorità garante a Meta è di non aver rispettato le norme generali sulla protezione dei dati degli utenti.

Nello specifico, il garante ha decretato che l'azienda di Mark Zuckerberg ha trasferito dati di utenti Ue agli Stati Uniti dopo che la corte Ue di Lussemburgo aveva sentenziato nel 2020 che gli USA non garantivano sufficiente protezione dei dati dalle agenzie di spionaggio.

La risposta di Meta

"Migliaia di aziende e altre organizzazioni si affidano alla possibilità di trasferire dati tra l'Ue e gli Stati Uniti per operare e fornire servizi che i cittadini utilizzano quotidianamente. Senza la possibilità di trasferire i dati al di là delle frontiere, Internet rischia di essere frammentato in 'silos' nazionali e regionali," riferisce Meta con una nota pubblicata lunedì.

Il proprietario di WhatsApp, Instagram e Facebook avrà sei mesi di tempo per interrompere il trasferimento dei dati negli Stati uniti dei residenti dell'Unione. In sostanza, i dati dovranno essere ritrasferiti in Ue, oppure cancellati.